比台灣還巨大！烟花長更胖家門口散步　「最強暴風豪雨」10縣市開炸

▲烟花暴風圈還有擴大趨勢，。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中颱「烟花」（In-Fa）最靠近時刻！中央氣象局23日晚間8時30分持續發布海上颱風警報，暴風圈逐漸進入台灣東北部近海，對北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。預報中心課長林秉煜表示，過去3天外圍環流帶來明顯降雨，主要在北台灣，尤其山區累積雨量350毫米以上，颱風目前相對靠近，開始有雨帶影響，北台灣出現時雨量30至40毫米，中部以北持續發布豪雨特報。

林秉煜表示，隨著颱風逐漸北上，今晚到明天是最靠近時候，中南部地區、南投山區、台中地區出現明顯雨勢，下午也已經出現雨帶影響，北台灣時雨量達30至40毫米，颱風靠近的這段時間，雨帶將持續影響。台灣附近風強浪大，蘇澳已經觀測到7.1米浪高，馬祖也有超過6米，平均來看，馬祖、北部、東半部都有3米以上浪高，基隆北海岸、白沙灣、基隆地區已經有9級陣風。

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▼ 巨大暴風圈！烟花緊貼著台灣稍微加速北走。（圖／翻攝RAMMB）



▼烟花直角轉彎閃開台灣，路徑偏東應該不會發陸警。（圖／中央氣象局、NCDR）



降雨情況，預估中部以北、宜蘭地區和中南部山區降雨明顯，氣象局晚間7時15分針對南投以北10縣市發布「豪雨特報」，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，入夜至24日宜蘭縣及台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北及南投山區有局部大雨發生的機率。

根據氣象局晚間8時30分觀測，烟花目前位在台北東方約350公里海面上，再稍微加速，以時速14公里速度，向北北西前進，強度維持在近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里，預估其強度有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

▼烟花外圍環流已經帶來豪雨，綠島更出現7米浪高。（圖／NCDR、中央氣象局）

