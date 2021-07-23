快訊／侯友宜、柯文哲中午通話討論　雙北同步決定餐飲不開放內用

政治中心／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，行政院23日上午宣布，7月27日起，全國防疫警戒降級為二級。對於是否開放餐飲內用，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲下午陸續宣布暫不開放。據透露，雙北一前一後同時宣布餐飲不開放內用的決定，兩位市長在出面召開記者會前曾透過電話聯繫討論，而柯文哲在北市防疫記者會上也證實他今天有跟侯友宜討論，雙北社區還是有潛伏感染例，如果一下子突然放開，幾乎都會再次爆發感染。

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲 。（合成圖／ETtoday新聞雲）

在行政院宣布7月27日起全國調降至二級警戒後，中央疫情指揮中心下午2時也公布各行業最新指引。隨後，新北市政府也在3時召開防疫記者會，對於二級警戒最新措施，侯友宜表示，新北是各縣市疫情最嚴峻，降級過程中，一定要用階梯式，每週滾動檢討。

侯友宜強調，新北有地區的特殊性，一定要符合各地疫情狀況，目前的階梯式開放原則是先戶外、再室內、最後是脫口罩行為（飲食），因此，新北餐飲一律不開放內用，包括餐廳、超商、賣場、婚宴，只開放外帶。

而就在侯友宜宣布新北在7月27日全國警戒降至二級後仍不開放餐飲內用，柯文哲隨後也表態跟進。柯文哲在3時30分召開的北市防疫記者會上指出，他知道大家殷切期盼解封，但群聚吃飯還是擺最後，雙北是首都生活圈，所以還是要同步。

柯文哲也進一步指出，中央宣布全國降為2級警戒，原則上，大部分還是按照中央規定，「今天中午跟侯市長討論」，雙北社區還是有潛伏感染例，如果一下子突然放開，幾乎都會再次爆發感染，因此北市的餐飲在7月27日之後還是不會開放內用。