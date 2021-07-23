一夜回到20年前！鄭州沒水沒電沒網路　暴雨後民眾寸步難行

▲大暴雨後，鄭州市許多區域仍停水、停電、無網路可用。（圖／路透社）

文／中央社

中國河南大暴雨後，鄭州市許多區域仍停水、停電、無網路可用。大陸人曾經引以為傲、發達便利的網路應用一時間成了恢復正常生活的致命傷，沒現金的人無法買東西，沒網路也叫不到車。

非虛構故事自媒體、微信公眾號「故事硬核」昨天刊發一篇文章，講述20日水災後的鄭州人生活，彷彿一夜回到20年前。

由於生活中不需要用到現金，許多人已經習慣不帶現金，此時他們與店家交易時發現無法使用手機支付，銀行又因停電關門無法領錢，有人甚至回到了「以物易物」的原始階段，譬如給老闆香菸換取飲食。

在高鐵鄭州東站，水、電、網路全無，既然已經沒有網約車服務，民眾便在出口向可見的貨車司機詢價，盼搭載一程，但有的人因為沒帶錢只好默默離開。

▲民眾焦急在鄭州地鐵5號口等待訊息。（圖／翻攝紅星新聞）

有司機被質疑索價過高，他說：「我這是新能源車，這點電完了就完了，都不知道去哪充，電樁都廢了。」而根據鄭州市的一項數據，全市8成以上的計程車已更換為新能源汽車。

也有願意做起載客生意的貨車司機發現，連不上網路，無法使用高德地圖看目的地有多遠。

儘管鄭州東站附近停放著近百輛共享單車，但30人試圖掃碼，只有2人捕捉到了微弱的信號，成功解鎖騎車。

作者描述自己在鄭州的一家旅館要辦理登記入住，事前已經在旅遊網站上預訂好房間，但櫃檯人員說，沒電沒網，根本看不到預訂情況。

他21日晚間在市區步行了40多分鐘，沿途遇到10幾輛共享單車，但依舊沒有網路，無法掃碼騎乘。正當作者看著手機裡離線下載的高德地圖，附近的路人好心告訴他，前方有大水坑必須繞道而行，而手機上的地圖此時已不管用。

作者說，在電力和網路恢復之前，鄭州這座城市秩序的緩慢修復，靠的正是每一個普通人的協助、是網路技術發達之前就擁有的同理心和責任感，而這些在發達的技術、精細的治理之下已快被遺忘。

▲鄭州地鐵5號線，開放在失聯者家屬進入尋親。（圖／翻攝澎湃新聞）

這篇文章在網路上迅速被熱傳並引發共鳴，許多讀者留言分享自己的經歷，指這篇文章寫到痛點，「當代中國，有網一切好說，無網寸步難行」。

有人體會到，自然災害發生時，現代化的支付和交通工具沒法用，「身邊要備點零用錢」。也有網友看到小便利店前排了長隊，大多數人沒有現金，但老闆說只要寫下名字和電話就可以。

有人身體力行，暴雨後開著車到鄭州東站提供載客幫助、提供車上充電，一直到自己的車沒油而加油站也封了。

有人說，自己手機泡水，靠著好心人提供上車避雨並連繫上先生，「我現在能夠在床上打下這些字，靠著不是科技的力量互聯網的強大，靠著是一個個血肉之軀的同胞們的幫助」。