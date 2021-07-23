2富商「天母輪流性侵」淫行全都錄　檢警全當沒看見！還稱合意性交

▲A小姐遭2名富商，以介紹工作為由，灌酒至爛醉後性侵得逞。（示意圖／Pexels）



圖、文／鏡週刊

一名A小姐向本刊投訴，她在2016年底遭葉姓、郭姓2名富商，以介紹工作為由，灌酒至爛醉後性侵得逞，造成她身心受創甚深；她事後蒐證向警方報案，不過案件經士林地檢署偵查，竟然將2名惡狼予以不起訴處分。她認為檢警偵辦案件有離譜瑕疵，向高檢署再議，高檢署發函打臉士林地檢署，她的冤屈才得以伸張。

A女表示，案件發生後，她由醫院社工協助，在當年12月底向台北市婦幼隊報案，並由士林分局協助進行偵查，不過士林分局卻在案發後的一個半月，才前往案發現場勘查，甚至未封鎖犯罪現場。

更離譜的是，警方的調查報告不但未記載勘查的詳細時間，所擷取的監視器畫面，也未附上案發當時葉、郭2人，將她強行帶入豪宅，以及2人施以性侵的情形，反而只有事後3人乘坐計程車離去的畫面，加上幾張現場的空景照片，報告未見完善。

A女指出，士林地檢署開庭後，雖由檢察事務官勘驗當時豪宅內的監視器畫面，卻未傳喚她詢問相關內容，最後竟以這份不完整的調查報告，加上沒見到當事人「大聲呼救」，事後還「收受酬勞」為由，認為3人是合意性交，就將被告不起訴。檢警消極的偵查作為令她氣憤不已，於是申請再議。

高檢署認為，檢警的做法有諸多不合邏輯之處，有違《刑事訴訟法》，且罔顧讓被告觀看犯罪影片陳述事實之權利，也不顧她持有醫院開出的「創傷後壓力症候群」，屬「典型被性侵反應」之證明，認定地檢署和警方有偵查瑕疵，將案件發回續行偵查，最終2人才被起訴。

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