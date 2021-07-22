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社會 社會焦點 保障人權

夫偷請假「找佛堂同修」！人妻查行車紀錄　聽閨蜜喊9字崩潰

車震。（圖／達志／示意圖）

▲丈夫偷偷請假，人妻一查行車紀錄器意外抓包老公偷吃閨蜜。（示意圖／達志）

記者陳羿妏／新北報導

吳姓女子2019年9月間發現李姓丈夫偷偷向公司請假，並未告知她，不料，她調閱行車紀錄器後，竟聽到丈夫與陳姓閨蜜正在談論彩券號碼「剛剛我們住哪，803」，才抓包丈夫外遇，氣得向2人提告求償50萬。對此，法院審理後，判李男、陳女連帶賠30萬元為適當。

判決指出，吳女主張，她與陳女是私交10多年的閨蜜關係，在2019年8月間曾懷疑丈夫與李女過從甚密，直到同年9月18日因偶然發現，丈夫偷偷向公司請假，調閱行車紀錄器後，聽到對話提到開房間號碼803，憤而向丈夫質問，丈夫才坦承外陳女已有2年多的時間，且她向丈夫公司查閱請假紀錄，還發現丈夫曾請假數十次，與陳女私約開房間。

吳女說，東窗事發後，丈夫雖有書寫悔過書、傳訊息請求她的原諒，但陳女卻未當面道歉，反倒持續與丈夫聯繫，要求丈夫勸說她不要提告。此外，她認為，因為丈夫、陳女的外遇行徑，讓她飽受憂鬱，失眠之苦，更因打擊過大、精神恍惚，不慎跌倒，造成腿部骨折，故要求2人賠償50萬元精神撫慰金。

陳女則辯稱，吳女、李男2人多年來都在她的佛堂禪修，而她與李男只是「同修」，與吳女更不是私交10多年的閨蜜。吳女因兒子的婚姻關係，婆媳關係十分緊張，當時就曾患有憂鬱症，因此自述精神恍惚部分，不能歸責給她，而李男的自白書、請假紀錄以及對話紀錄，均屬吳女自行製作，無法當作證據。

另外，陳女還提到，吳女在提告前，就曾到佛堂無端指控她與李男友通姦，大聲咆嘯，要求她賠償60萬元，並且威脅「失控的話，不知道自己會做出什麼事情」。

不過，法官勘驗相關事證後，認為李男、陳女確實逾越一般社交行為，縱使2人對話主題是尋找下注彩券號碼的靈感，但根據行車紀錄器的內容，仍可聽出2人去過汽車旅館，審酌後，判2人應連帶賠吳女30萬元。

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