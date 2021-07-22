她仿效NanaQ用擦屁布！苦主同事嘆：「發酵屎尿味」瀰漫辦公室

▲NanaQ表示，會將買來的小方巾剪成4等份，取代衛生紙。（圖／翻攝NanaQ IG）



實習記者周依儒／綜合報導

主張「極簡主義」的網紅NanaQ近期掀起熱議，包括不用衛生紙、使用小方巾來解決排泄清理等生活習慣，雖然被網友挖出舊片打臉根本造假，不過卻真有人學習仿效她的「環保生活」。一名網友表示，他的女同事仿效NanaQ，在上大號後只用擦屁布，沒想到女同事擦完卻沒清洗直接放進包包裡，導致整間辦公室臭氣熏天，讓他苦不堪言。

NanaQ曾在影片中表示，會在藥粧店購買小方巾（擦屁布）取代衛生紙，1條僅25元，並將它剪成4等份，尿尿時直接乾擦；若上大號則會用小方巾沾水溼擦，在當時引發不少討論。就有一名網友在NanaQ的影片下方直接留言，「最近我有一個女同事也在使用擦屎布，她烙賽擦完還放進包包，打開整個臭氣薰天、直衝腦門，但她說要帶回家才洗。中午吃飯，辦公室瀰漫著發酵的屎味和腥騷尿味。」

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▲網友抱怨自己的同事學NanaQ，結果辦公室臭到爆。（圖／翻攝自Dcard）



有網友看到該則留言後，將留言轉貼到Dcard上以「NanaQ錯誤示範的影響」為題發文，表示如果有小孩子看到NanaQ的影片，也開始使用同樣的生活方式，但卻忽略了清理的衛生習慣，結果被同學嫌棄，導致排擠、霸凌，「家長們趕快阻止那些沒有分辨是非能力的孩子們，不要讓他們看到這種錯誤觀念。」

▲NanaQ的生活方式掀起熱議。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）



貼文引來不少網友討論，一派人認為不應該干涉他人的生活方式，一派人則認為這已經是會影響到大眾的衛生習慣，「如果在外面用完是要在洗手台洗嗎？」、「長途旅行的交通工具怎麼辦？要是長途飛行你旁邊的人包包內一直飄出屎味你可以忍？」、「我連洗臉都不敢用毛巾而是使用紙巾吸乾水分，因為說真的毛巾重複使用真的會滋生很多細菌」、「這是衛生問題了吧，極簡主義也不是這樣的」、「我好想看她是怎麼清洗擦屁布的…她真的敢洗完再用嘛？用清水清洗？不用任何清潔劑？」