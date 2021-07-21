第二輪94萬人打AZ！六都登記排行曝：新北19.6萬最多人搶打





▲疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

唐鳳系統上線後，第二輪意願登記的第九類、第十類50歲以上民眾等對象一共94萬人，正陸續安排接種疫苗。中央流行疫情指揮中心各縣市登記統計曝光，六都當中以新北市19.6萬最多，接著是台北市13.6萬、台中市11.2萬、高雄市9.9萬、桃園市8.8萬、台南市6.8萬人。

國內取得新冠疫苗達到889萬，唐鳳設計的COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統上線，首輪離島試辦，而本島首波是第二輪，開放全國第9類(18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者)及第10類(50-64歲成人)對象登記，本週陸續展開接種。

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根據指揮中心統計，當時完成登記共110萬9747人，最後完成預約94萬1,093人，佔符合預約資格人數84.80%，而當時包含基隆市長林右昌等縣市首長都對市民喊話，「預約的人多，撥下來的疫苗也就多」。指揮中心發言人莊人祥日前證實，接下來各縣市疫苗配發原則，會依照意願登記數量以及縣市施打疫苗量能作為原則，「想打的越多、分配數量就越多」。

根據指揮中心統計，各縣市完成預約，六都以新北市最多，達到19萬6053人，接著是台北市13萬6784人、台中市11萬2626人、高雄市9萬9431人、桃園市8萬8432人、台南市6萬8677人。

國內目前則正在進行第三輪登記者預約，準備下週開放接種，符合資格者1,52萬9,148人，截至昨天下午5時已經有95萬6,996人預約，佔符合預約資格人數62.58%%。