婆婆自誇24腰、衣服只要S號　人妻「聽話全買」一穿神打臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在臉書PO文抱怨，婆婆平時非常喜歡自誇，包含聲稱腰圍只有24吋、衣服都穿S號、曾在外商公司工作等等，她雖然覺得很煩，但並未直接戳破，而是乾脆「體貼順從」婆婆的說詞，結果買回來的S號衣服根本穿不下，直接用事實打臉，「久了她就知道要閉嘴了。」

▲婆婆自誇擁有24吋腰的好身材，卻穿不下原PO按照尺寸買的衣服。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

臉書《靠北婆婆2.0》21日刊出一篇文章，一名人妻提到，婆婆平時很愛吹噓，從頭到腳都能自誇，她總是被煩到不行，於是乾脆「體貼順從」，順著婆婆的意思去做事，「她說衣服穿S號，我就買S號來送她，結果穿不下；她說鞋子穿23號，我送她23號，結果穿不下；她說穿24腰（的褲子或裙子），我買來送她，結果也穿不下。」

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原PO接著說，婆婆自稱在外商公司待過，英文很好，她就直接把小孩的英文讀本拿出來，請婆婆幫忙教，結果一個單字都說不出來；後來婆婆又自誇開車技術很好，於是便把車子讓給對方使用一個月，結果車身被撞凹；婆婆聲稱酒量好，每次只要有家族聚會她一定勸酒，結果不到兩瓶啤酒人就醉倒了。

「反正只要她自吹自擂的東西，我就全部奉送給她，每每看她自打臉的時候，都替她覺得尷尬。」原PO表示，如此一來，久了之後婆婆就知道要閉嘴，不會再吹噓了。

其他網友看完原PO的反擊招式，紛紛留言大讚她聰明，「自己吹的氣球自己戳破」、「厲害」、「怎麼年紀大了還這樣」、「記得跟她要修車費，不要忘了」。

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