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慘！南韓排球女帝金軟景192公分　也只能「擠經濟艙」去東奧

▲▼慘！南韓192公分排球女帝「擠經濟艙」去東奧。（圖／金軟景IG）

▲南韓女排代表隊也只能搭經濟艙赴日。（圖／金軟景IG）

記者王佩翊／編譯

世界球后戴姿穎與同行東奧國手19日搭機赴日，卻被爆一行人只能搭經濟艙，引發全台人民不滿。南韓排球一姐金軟景今年將最後一次代表出戰奧運，而擁有192公分傲人身高的她卻同樣也得擠經濟艙飛往日本。不過她本人則是樂觀表示，這次採梅花座，所以至少能比上一次里約奧運來得輕鬆一點。

根據《韓聯社》報導，現年33歲的金軟景貴為南韓排球一姐，由於精湛的球技一度成為南韓首名旅外的女排選手，效力中國女排，而她此次將是最後一次代表南韓出戰奧運，並於25日首戰巴西隊。南韓女排代表隊20日上午搭機前往日本，然而記者卻發現，南韓排球協會只幫選手們訂經濟艙的座位，對身高超過190公分的金軟景而言更不舒服。

儘管如此，金軟景本人卻很樂觀。據悉，這是因為南韓女排上次參加里約奧運時，也是搭乘經濟艙，當時飛行時間長達15個小時，狹小的座位與漫長的旅程讓選手們無法維持在最佳狀況，最終止步8強。報導也稱，當時比賽結束回國時，選手們甚至無法搭乘同一班機，只能分批返國，部分選手甚至還要轉機。

也許是因為這樣，儘管現在還是被分配到經濟艙，但因受到疫情影響，選手們之間必須採梅花座，空間相對較大，且飛行時間從15個小時縮短至2個半小時，因此金軟景在面對記者時，甚至還露出滿意的微笑。

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