最大贊助商豐田不出席東奧開幕式！多間企業跟進　連廣告都不敢播

▲最大贊助商豐田不出席東奧開幕式。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

奧運開幕式倒數三天，但受到新冠肺炎疫情影響，除了許多賽事不開放觀眾進場外，有超過半數的日本民眾反對舉辦奧運。東奧最高等級贊助商之一的豐田汽車（TOYOTA）就表示，不在日本國內播出與奧運相關的電視廣告，社長等高層也確定不出席23日的開幕式，NEC、NTT、富士通等大型企業也紛紛跟進。

豐田汽車（TOYOTA）19日宣布，決定不在日本國內播出與奧運相關的電視廣告，社長等高層也確定不出席23日的開幕式，外界推測，恐怕是因為豐田判斷，播出廣告將損害企業形象。豐田汽車的營運長永田淳也表示，「（本屆奧運）正成為許多部分沒有被理解的奧運。」

▲有超過半數的日本民眾反對舉辦奧運。（圖／路透）



根據《共同社》報導，繼豐田汽車後，富士通、日本電氣（NEC）和最大通訊公司NTT也都決定不會出席開幕式，而大部分的企業都表示，這是綜合評估疫情狀況所做的決定，或是配合東奧無觀眾的模式。也有相關人士透露，企業們正在相互試探，看看其他贊助商會如何應對，不參加開幕式的企業可能還會增加，「考慮到輿論。拋頭露面沒有任何好處。」

東奧共有4種贊助商契約，豐田汽車的贊助金額屬於最高等級的「奧林匹克全球合作夥伴」（The Worldwide Olympic Partners），儘管不會播出相關廣告，但豐田強調，仍會貫徹支持運動員、提供東奧使用相關的車輛。

另外，屬於「金牌合作夥伴」的NEC和佳能（Canon）據悉提供的簽約金為150億日元，因此決定會繼續投放相關電視廣告。此外，擔任東京奧運會和殘奧組委會名譽主席的Canon董事長兼社長御手洗富士夫，將會如期出席開幕式。

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