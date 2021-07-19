防疫女神賈永婕新樓慶生　捐贈醫療器材杏林再傳美麗佳話

▲「抗疫女神」賈永婕行親至台南新樓、麻豆新樓醫院捐贈各兩台電子影像喉頭鏡及各兩套動力式濾淨式呼吸防護具（PAPR），由院長劉啓擧代表接受，新樓醫院並為她慶生以示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

「抗疫女神」賈永婕行善腳步來到南台灣，她親至台南新樓、麻豆新樓醫院捐贈各兩台電子影像喉頭鏡及各兩套動力式濾淨式呼吸防護具（PAPR），由院長劉啓擧代表接受；劉院長當場回贈一套由台灣郵政總局特別發行的限量版《馬雅各醫師別世百週年紀念郵票》以示感謝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

院長劉啓擧表示，100年前的台灣受到全球性「西班牙流感」侵襲，當年新樓醫院也一樣在府城負起防疫工作，百年後我們依然同島一命，今日更感動防疫女神不畏疫情、不辭辛勞，帶來新穎的醫療設備，照顧病人也保護前線醫護人員，這股善行義舉的正能量，也就是新樓服務理念「服侍、愛心、盼望」的具體展現。

為感謝賈永婕的愛心，新樓醫院得知「女神」生日是7月21日，更貼心的準備蛋糕提前為她慶生，新樓醫護人員都誇她「人美心更美」，現場洋溢感恩氣氛，在疫情險峻當前，留下溫馨感人畫面。

新樓醫院獲贈的電子影像喉頭鏡，不但能有效降低插管難度，同時也可減少醫護人員與病人分泌物的接觸，大幅減少感染風險，優點多多，只是價格昂貴，添購不易，此次幸有賈永婕提供即時援助，為往後防疫工作再添生力軍。

「VORNADO沃拿多7吋循環扇」



