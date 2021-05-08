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心理師分析《鬼滅之刃》心法！炭治郎變強關鍵原因是「開放心態」

▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲日本心理師在《鬼滅之刃心理學》分析主角炭治郎變強的原因。（圖／Muse木棉花-TW提供）

記者林育綾／綜合報導

現象級動漫《鬼滅之刃》風靡全球，日本心理師井島由佳透過情節，分析並教人們如何打造「強韌內在」，她指出炭治郎的「強」其實不是技能和力量，而是「人格」；另外之所以變強的關鍵原因是那坦率、憨直的「開放態度」，讓他能夠聆聽他人意見，而且前進時「不預設好壞」。

井島由佳目前是大東文化大學社會學部社會學科助理教授、心理諮商師與職涯顧問，經常活用《鬼滅之刃》、《航海王》、《火影忍者》等知名動漫作為素材，進行授課、研習，還有心理與職涯方面的研究，所開設的講座也頗受好評。她撰寫《鬼滅之刃心理學：打造強韌內在的38個法則》一書，如今也由究竟出版社發行來台。

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▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲炭治郎的「強」並非體現在技能與力量，而是在於他的「人格」。（圖／Muse木棉花-TW提供）

書中提到，其實主角炭治郎的「強」，並非體現在技能與力量，而是在於他的「人格」。尤其是嚴以律己，卻寬以待人，對於自己覺得「正確」或「錯誤」的事能明確指出，另外他愛護家人、體貼夥伴，也對與人類為敵的鬼懷有慈悲心；不怨恨、不嫉妒、不氣餒；坦率、純真、一心一意想找出對方的優點，並將注意力集中於此，試圖給予接納與認同對方。

井島由佳說，炭治郎一開始遇見義勇時，還是個脆弱的少年，看見妹妹被抓，就立刻流淚下跪；最後卻通過嚴格訓練考驗和選拔，成為鬼殺隊艦劍士，並從一次次戰鬥過程中，不知不覺培養出能與「上弦之鬼」勢均力敵的強大力量。

她認為，炭治郎變強的其中一項關鍵原因，是那可稱為過分老實的坦率與憨直——也就是「開放的態度」，能夠以開放的心態「聆聽別人的意見」，而且前進時「不預設成敗好壞」。例如鱗瀧的特訓的內容，是一道又一道的難題，而且超級強人所難；然而不論摔倒、挨打、挨罵、被威脅多少次，炭治郎仍然沒有一句怨言，只是遵從師父的指示，認真地鍛鍊。

▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲炭治郎愛護家人、體貼夥伴，也對與人類為敵的鬼懷有慈悲心。（圖／Muse木棉花-TW提供）

另外一幕，是炭治郎和善逸和伊之助在與下弦之伍戰鬥後過後，三人在蝴蝶屋裡休養，很快又展開訓練，由於訓練內容相當磨耗身心，每天他總是垮著臉離開訓練場，日復一日；後來在蝴蝶屋幫忙的3位女孩看他悶悶不樂，建議他練習九柱都會的呼吸法，而炭治郎面對這樣的建議，也坦率說「這樣啊⋯⋯謝謝妳們，我會試試看的！」

井島由佳說「沒錯，就是這種態度」，儘管給意見的人年紀比自己小很多，甚至連鬼殺隊的隊員都不是，但炭治郎依然很直率地接受她們的意見，這就是他之所以能變強的源頭

▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲炭治郎以開放的態度，聆聽他人意見，儘管對方年紀比自己小，這是他變強的關鍵。（圖／Muse木棉花-TW提供）

她提到，看過很多學生，常有不夠開放、預設立場的情況，每當遇到問題要解決時，連試都還沒試，就先預設了結果，也往往因此放棄。例如求職，很多人先預設「這家公司規模好小，沒前途」、「那個職位要做的事好多」；甚至進了自以為的幸福企業，遇到挫折就說「這不是我想要的工作」。

井島說，「覺得在嘗試前就自我設限實在太可惜了。當我們帶著太多的刻板印象與偏見面對世界時，就很難用開放的心態面對事情，也容易導致最後以失敗收場。反正先試看看再說，等到發現真的無法繼續時再抱怨就好了。反之，如果不預設立場、以開放的態度去嘗試，說不定會發現結果完全沒有想像中那麼糟、出乎意料地有趣、很適合自己、有成就感等等。」

另外她也舉例，炭治郎變強還有一個關鍵，那就是儘管有開放心態，卻不會認為「什麼事都會有別人教我」，不會永遠依賴別人而活。炭治郎在遵循鱗瀧的特訓後，有一天鱗瀧說「我已經沒有什麼能教你了⋯⋯」而他也在日後花了一年，將所學昇華，成功劈開了巨石。

雖然人人都是在別人指導下成長的，但總有某天、在某個地方，會面臨得靠自己的情況，因此「不能把別人的教導視為理所當然」，一旦學會後，就要靠自己思考、應用、轉化，「如果沒有這樣的自覺，人就無法成長；一旦置身於無人可依賴的狀況，就真的會變成什麼都做不到的人」。

▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲炭治郎不會把別人的教導視為理所當然。（圖／Muse木棉花-TW提供）

她舉例，現代人習慣了網路和手機，遇到任何不懂的事情，大家就會立刻上網搜尋，或是依靠「懶人包」、「攻略」之類的速成解答，雖然方便，但這種態度將「阻礙思考力的成長」。例如有些學生寫報告的方式，就是直接把網路上查到的資訊複製貼上，看著那些似乎不覺得這麼做很有問題的學生，讓她「忍不住擔心起他們的將來」。

井島認為，「上網搜尋終究只是第一步，接下來還必須對資訊做出選擇與取捨，區分出哪些有用或沒用，並思考該如何有效使用。網路不一定會告訴我們正確答案；不，甚至應該預設網路不會告訴我們最佳解答。因為如果不靠自己思考，就得不到真正的答案」。

▲▼《鬼滅之刃心理學：打造強韌內在的38個法則》（圖／究竟出版）

▲《鬼滅之刃心理學：打造強韌內在的38個法則》在台灣發行。（圖／究竟出版）

《鬼滅之刃心理學：打造強韌內在的38個法則》如今發行來台，從心理學角度切入，剖析角色得以不斷成長的相關原理、應具備的態度，並進一步告訴讀者如何應用在日常生活中，培養出更強韌、更不易受挫的心志。該書也獲得親子作家李崇建、心理學作家海苔熊、青年作家冒牌生、學思達教育基金會創辦人張輝誠等人一致推薦。

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