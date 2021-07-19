陸發改委：大宗商品價格飆升　將再投放銅、鋁、鋅等國家儲備

▲大宗商品飆漲，導致製造業成本提高。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家發改委19日表示，國際大宗商品價格飆升，帶動大陸工業生產者價格快速上漲，將繼續加強對大宗商品價格監測預測，批次投放銅、鋁、鋅等國家儲備，加大期貨市場聯動監管，嚴厲打擊哄抬價格、囤積居奇等違法違規價格行為，維護正常市場秩序。

發改委指出，5月中下旬以來，發改委深入貫徹落實國務院常務會議部署，會同有關部門密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，多措並舉，持續發力，聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等重點企業及行業協會，多次赴有關交易中心、地方及重點企業進行聯合調研和專項調查，督促企業守法合規經營，持續加強期現貨市場聯動監管，組織完成首批銅、鋁、鋅等國家儲備投放。

發改委提到，目前看來，上述一系列舉措取得了初步成效，近期，大宗商品價格總體呈回落態勢，鋼材、銅、鋁等價格比5月份的年內高點下跌3%至14%，帶動6月份PPI環比漲幅比上月大幅收窄1.3個百分點，市場普遍預計，隨著國家保供穩價措施持續見效，大宗商品價格將逐步回歸合理區間。

發改委強調，下一步，將繼續按照國務院常務會議部署，會同有關部門加強大宗商品價格監測預測，組織好後續批次銅、鋁、鋅等國家儲備投放，密切關注市場價格異常波動情況，持續加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊哄抬價格、囤積居奇等違法違規價格行為，維護正常市場秩序。