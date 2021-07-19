全球智商排行榜曝！台灣、中國並列第5...竟小輸北韓　新加坡奪冠

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記者張方瑀／綜合報導

智商（IQ）代表著一個人在其年齡段的認知能力，目前全球有95.4％的人智商平均在70至130之間，只要是140以上就能被稱作天才。YouTube頻道「數據實驗室-Data Lab」就將全球平均智商排行榜做成動態影片，光是亞洲國家就包辦前7名，台灣則和中國大陸以平均智商105並列第5名。

YouTube頻道「數據實驗室-Data Lab」將2006年出版的《智商和全球不平等》（IQ and Global Inequality）的內容視覺化，在這份排名中，亞洲國家包辦了前7名，新加坡和香港以平均智商108並列冠軍，其次為南韓和北韓的106，台灣則和中國大陸以105並列，第7名則為日本的105。

歐洲平均智商最高的國家是義大利的102，瑞士、冰島為101，英國則為100，同樣位於亞洲的蒙古也是101。其餘國家平均都沒有超過100，例如美國、法國、丹麥、澳洲、捷克等國都以98排名第25至33名，最讓人意外的是理工大國印度以平均82排名第120名。

許多網友也紛紛在影片底下留言表示，「真的好想贏韓國」、「所以是我拉低平均智商嗎」、「智商的測試可能不能全部套用在全世界的國家，資源的差距真的會有很多變化」。

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