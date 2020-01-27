忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

▲王男故意製造假車禍騙錢。（示意圖，非當事人／取自pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省常州市一名29歲的王姓男子日前聯合另外2名友人，利用「假碰瓷」騙錢。據悉，他當時為了讓假車禍戲碼更加逼真，便忍痛切斷自己的一根手指頭，雖然詐騙成功，與友人分到4,800元（台幣約2.2萬），但最後卻花了1萬多元（台幣約4.6萬）做手術治療。事件曝光後，網友傻眼直呼，「真是人才！」

綜合陸媒報導，王男與另外2名友人整日遊手好閒，由於吃飯、打牌、玩遊戲都需要用到錢，因此便動了歪腦筋，決定聯合起來上演苦肉計詐騙。此外，為了讓這場戲更逼真，王男甚至不惜一切代價，拿鐵鎚將一根手指敲斷。

隨後，3人選在沒有監視器的偏僻路口，專挑高檔轎車或無牌機車下手。選定一台車後，2名嫌犯先開車將目標逼向路邊，而王男則騎著自行車，故意製造車禍摔倒，頻頻喊手痛，並要對方陪同到醫院檢查傷勢。

▲王男以「假碰瓷」騙錢，不僅假裝受傷，甚至還切斷自己手指。（示意圖，非當事人／pakutaso）

由於王男已事先布局好，被檢查出骨折須住院，便要求對方賠錢，最終騙到1.4萬（台幣約6.4萬），之後再與友人分贓。雖然騙到了錢，但之後的1個月，王男每天都要忍受斷指的劇痛，甚至無法打理自己的生活。

事後，王男實在是痛到忍無可忍，便到醫院看診，但卻被告知錯過黃金治療期，必須手術切開，用釘子固定。據悉，他前前後後大約花了1萬多元（台幣約4.6萬）做治療，甚至還留下了後遺症。

此外，王男因時常以「假碰瓷」的手法騙錢而遭到警方通緝，潛逃了4年後再度落網，日前被押上常州市中级人民法院受審。被判處7個月有期徒刑，並處罰金3,000元（台幣約1.3萬元）。

案情近日曝光，網友紛紛傻眼表示，「這智商還出來碰瓷」、「幫忙檢查一下腦子」、「請大家讓一下我要笑一會」、「為了錢真是不擇手段」、「代價有點大！」、「人才」。

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