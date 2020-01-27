　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼車禍,跌倒,昏迷,昏倒,暈倒,摔車。（圖／取自pakutaso）

▲王男故意製造假車禍騙錢。（示意圖，非當事人／取自pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省常州市一名29歲的王姓男子日前聯合另外2名友人，利用「假碰瓷」騙錢。據悉，他當時為了讓假車禍戲碼更加逼真，便忍痛切斷自己的一根手指頭，雖然詐騙成功，與友人分到4,800元（台幣約2.2萬），但最後卻花了1萬多元（台幣約4.6萬）做手術治療。事件曝光後，網友傻眼直呼，「真是人才！」

綜合陸媒報導，王男與另外2名友人整日遊手好閒，由於吃飯、打牌、玩遊戲都需要用到錢，因此便動了歪腦筋，決定聯合起來上演苦肉計詐騙。此外，為了讓這場戲更逼真，王男甚至不惜一切代價，拿鐵鎚將一根手指敲斷。

隨後，3人選在沒有監視器的偏僻路口，專挑高檔轎車或無牌機車下手。選定一台車後，2名嫌犯先開車將目標逼向路邊，而王男則騎著自行車，故意製造車禍摔倒，頻頻喊手痛，並要對方陪同到醫院檢查傷勢。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療。（圖／pakutaso）

▲王男以「假碰瓷」騙錢，不僅假裝受傷，甚至還切斷自己手指。（示意圖，非當事人／pakutaso）

由於王男已事先布局好，被檢查出骨折須住院，便要求對方賠錢，最終騙到1.4萬（台幣約6.4萬），之後再與友人分贓。雖然騙到了錢，但之後的1個月，王男每天都要忍受斷指的劇痛，甚至無法打理自己的生活。

事後，王男實在是痛到忍無可忍，便到醫院看診，但卻被告知錯過黃金治療期，必須手術切開，用釘子固定。據悉，他前前後後大約花了1萬多元（台幣約4.6萬）做治療，甚至還留下了後遺症。

此外，王男因時常以「假碰瓷」的手法騙錢而遭到警方通緝，潛逃了4年後再度落網，日前被押上常州市中级人民法院受審。被判處7個月有期徒刑，並處罰金3,000元（台幣約1.3萬元）。

案情近日曝光，網友紛紛傻眼表示，「這智商還出來碰瓷」、「幫忙檢查一下腦子」、「請大家讓一下我要笑一會」、「為了錢真是不擇手段」、「代價有點大！」、「人才」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」深溝現形
澎湖4疑似病例隔離2天　武漢肺炎「檢驗結果」出爐！縣府緊急說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

疫情衝擊！江蘇另類參展新北燈會　燈藝師「網路連線」隔海裝彩燈

毒株分離成功！熬夜研究武漢肺炎病毒…廣東進度大突破

武漢市長道歉　專訪認了「披露不及時」：要有授權才能說

快訊／針對武漢肺炎再發聲！習近平初三做出「重要指示」

武漢「封城」90通電話打回台　受困台人求回家「隔離也沒關係」

Kobe罹難「鞋頭秒炒鞋」　聯名款翻6倍賣：到底死沒？

員工不想加班、想休息！　馬雲：老闆有「重要責任」

阿公煮木薯給孫吃！7歲男童「當場中毒慘死」…醫：150g就可致命

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

「開車撞到豬的機率有多高？」　網看畫面不爭氣笑了：過年加菜

不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

疫情衝擊！江蘇另類參展新北燈會　燈藝師「網路連線」隔海裝彩燈

毒株分離成功！熬夜研究武漢肺炎病毒…廣東進度大突破

武漢市長道歉　專訪認了「披露不及時」：要有授權才能說

快訊／針對武漢肺炎再發聲！習近平初三做出「重要指示」

武漢「封城」90通電話打回台　受困台人求回家「隔離也沒關係」

Kobe罹難「鞋頭秒炒鞋」　聯名款翻6倍賣：到底死沒？

員工不想加班、想休息！　馬雲：老闆有「重要責任」

阿公煮木薯給孫吃！7歲男童「當場中毒慘死」…醫：150g就可致命

友勸「長夾才招財」每年生日堅持送！他習慣用短夾苦惱：有差嗎...掀熱議

不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

新年看這包，滿手都紅包！　3位西洋男偶像轉大人「露肌肌」賣內褲

徐玄出國玩「飄逸洋裝」美得像仙女！　網友查出「驚人低價」呆了：果然時尚靠臉

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

快訊／阿富汗空難大逆轉！塔利班宣稱擊毀美國空軍E-11A　機上官員全數罹難

過年都在牌桌上...小心「梨狀肌」抗議　醫曝久坐下場：比輸錢還痛！

幸福空間／神明桌擺放重點！臥房、廚衛、堆雜物全都NG

2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰

囤積文件、衣櫃爆滿無解？用4招根治　新年到了有新家

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

大陸熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

抗武漢肺炎　火神山第一間病房蓋好了

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

上海旅客日本機場「舉報武漢人」偷吃退燒藥

即／針對武漢肺炎　習近平再度發聲

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

毒株分離成功！廣東研究武漢肺炎大突破

快訊／國務院：2020春節假期延長至2/2

台人旅遊受困武漢　躲飯店5天快被趕走

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

好消息！武漢協和醫院7醫護病毒核酸轉陰性

武漢「封城」　台人求回家：隔離也沒關係

武漢市長道歉　專訪認了「披露不及時」

更多熱門

相關新聞

日本瘋傳靠戒指「開運」

日本瘋傳靠戒指「開運」

配戴戒指除了有結婚、訂婚等象徵承諾的意涵，平時也可以當作飾品隨心在十指之間搭配，在開運方面的話，十根指頭也都有不同的意義，近期日本推特上就十分火紅，在不同手指上配戴戒指，則會有不同的「開運效果」，以下一起來看看：

買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊燒焦

買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊燒焦

工作結怨！他拿鐵鎚敲爆同事後腦杓

工作結怨！他拿鐵鎚敲爆同事後腦杓

橘貓吸爸手指發出療癒「噗嚕聲」

橘貓吸爸手指發出療癒「噗嚕聲」

冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫恐截肢

冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫恐截肢

關鍵字：

碰瓷假車禍智商手指鐵鎚

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

畫面曝！Kobe直升機墜毀9人全罹難　13歲女兒也身亡

台藝人夫妻宣布「捐8600萬抗武漢肺炎」

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

快訊／41歲湖人傳奇布萊恩驚傳墜機身亡

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe墜機身亡　鐵漢錢德勒爆哭

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

台灣出現第5例武漢肺炎！

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面