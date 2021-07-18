養豬妹「13歲演電影」一夜爆紅！長太醜急退演藝圈　22年後現況曝

▲魏敏芝。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸農村女孩魏敏芝13歲之前，從未踏出過老家-河北赤城縣鎮寧堡村，每天放了學便喂豬、幹農活。1999年，她因主演張藝謀電影《一個都不能少》一夜爆紅。隨後，各種戲拋出橄欖枝，還有電影公司開出天價要簽走她，然而卻被張藝謀「勸退」⋯⋯，22年過去了，這名「謀女郎」如今怎麼樣了呢？

大陸導演張藝謀捧紅鞏俐、章子怡、周冬雨等女星，外界把她們稱為「謀女郎」。1999年，張藝謀捧紅了兩位「謀女郎」，一位是章子怡。另一位女孩則讓張藝謀幾次在媒體面前直言，「長得不好看，身材也不好，不適合當演員，」她就是魏敏芝。

1998年的一天，張藝謀偶然看到作家施祥生的小說《天上有個太陽》，小說主人公的執拗和一根筋，正是張藝謀想要表達的底層人物的堅持。之後，他就開始籌備完成這部叫做《一個都不能少》的電影，預備採用全業餘演員陣容。

▲魏敏芝和大陸名導張藝謀。（圖／翻攝自網易新聞）

接到選角任務的劇組，分成幾組開始在河北各地農村找演員。在張家口赤城縣鎮寧堡鄉，副導演酈紅一眼就相中了一對雙胞胎姊妹-魏敏芝和魏聰芝。原本酈紅更青睞的是妹妹魏聰芝，可是她太靦腆了。這時，姊姊魏敏芝卻大大方方地站了出來，自信十足唱歌跳舞，勇敢的她當時並不知道，因為「大膽」的表現，命運的指針轉向了她。



經過幾輪面試，她與另外一個女孩一起進入了最後角逐。面對演戲更為專業的對手，魏敏芝的樸實根本不占優勢，張藝謀一時間也難以定奪，他想了個招，讓兩個女孩走到大街上，對著人群盡力大喊。另一個女孩放不開面子，魏敏芝卻喊得撕心裂肺。就這樣，膽大自信又放得開的魏敏芝，憑著實力和運氣拿到了這個女主角。

懵懵懂懂拍完了電影後，魏敏芝回到村裡，因為拍電影，她落下了很多功課，成績也下降了，這點讓她感到有些沮喪，但學還得繼續上，農活還得繼續幹，豬也得繼續喂。那時，她還沒意識到這部電影會給自己帶來什麼。

▲魏敏芝前往國外留學。（圖／翻攝自網易新聞）

1999年，電影《一個都不能少》上映，同年，一舉拿下第56屆威尼斯國際電影節最高獎金獅獎、第23屆中國電影金雞獎最佳故事片、第5屆中國電影華表獎優秀故事片等十項大獎。

看過這部影片的觀眾，都被電影中那個樸實無華的鄉村小老師感動到落淚，魏敏芝一夜爆紅。記者湧進那片從未被城市喧囂打擾過的小村莊，各種戲約抛來橄欖枝，還有電影公司開出天價要簽走她。

看著堵在家門口的那群人，一向大膽又直接的魏敏芝，第一次遭遇迷茫，舉棋不定的她，找到了張藝謀，想讓這位導師給一些建議。沒想到，張藝謀迎頭就給她潑了一盆涼水，「妳不漂亮，身材也不好，根本不適合當演員！」

張藝謀語重心長地對她說，「我希望妳冷靜下來，妳不適合進入娛樂圈，我也不希望妳進入娛樂圈，關鍵要好好上學讀書，考上大學，這才是唯一能改變妳命運的方式。」她聽從張藝謀的建議，直截了當回絕了各路媒體、導演的邀約，退出演藝圈，專心上學。



雖然被張藝謀勸退了演藝夢，但魏敏芝心中的那團火還是沒滅。到了高三備考階段，19歲的魏敏芝想要把夢變成現實，她把高考目標告訴了老師：當導演，拍一部屬於自己的作品。

2004年2月，不顧家人反對的魏敏芝，毅然決然只身一人來到北京，參加了北京電影學院導演系的藝考，順利通過初試的魏敏芝，在專業性更強的三試上被淘汰。但隨後，西安外國語大學西影傳媒學院得知她在參加藝考的消息，向她拋出了橄欖枝。

2004年9月，魏敏芝以超出藝術分數線200分的優異成績，被西安外國語學院西影影視傳媒學院錄取，成為一名編導系的學生。剛上大學的魏敏芝，遇到了來中國學習交流的美國楊百翰大學華人教授陳爾崗。

那時，楊百翰大學有一個助學項目，尋找全世界貧困、學習優異的學生去做交換生。在和魏敏芝進行一番交流後，陳爾崗發現魏敏芝和電影裡的「魏敏芝」一樣，她們「同樣執著，同樣滿懷夢想」。

陳爾崗決定幫助魏敏芝，推薦她到楊百翰大學留學。當時，口語還說不流利的魏敏芝為難了，她的水平根本達不到留學的標準。陳爾崗給她下了「任務」：只要英語達標，就可以來美國留學。

她下了狠心，開始惡補英語，2年後，她以英語筆試、口語最高分的成績，領著全額獎學金，走進了楊百翰大學，學習影視編導。





▲魏敏芝和丈夫。（圖／翻攝自網易新聞）

2006年，魏敏芝順利抵達美國，在楊百翰大學傳媒電視專業進行深造。她一邊學習，一邊也不放過任何實習的機會，在學校的電視台，她拍攝、剪輯、編導……，什麼工作都做。

在楊百翰大學，優秀的魏敏芝不但學習了更加專業的知識，還邂逅了一生摯愛，在一次朋友聚會上認識了陽光帥氣的美籍華人劉錦輝。兩人在合作中彼此賞識，經過了2年的戀愛，在2008年攜手走入婚姻的殿堂，婚後不久生下兩個孩子，一家四口幸福甜蜜。

大學畢業後，魏敏芝就選擇了留校工作，擔任傳媒部的導演助理、剪輯師。網友看後感嘆稱，「一部電影只是啟發了她，是她自己選對了路。」