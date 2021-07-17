快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　命危送醫

記者柯振中、林悅／台南報導

台南市將軍區17日下午4點59分發生意外，一名戴姓男子開車撞倒2歲女兒，導致女兒頭部受傷變形。目前女童被送往成大醫院搶救，狀況不樂觀，詳細狀況仍在進一步瞭解。

▲台南2歲女童遭父開車撞倒命危。（圖／記者林悅翻攝）



台南市警學甲分局調查，戴姓男子是服役的士官長，當時駕駛自小客車，卸貨完畢後準備駛離，卻不慎撞到在前方玩耍的女兒，導致女兒頭部受傷。醫護人員接獲報案，立刻前往現場，送到麻豆新樓醫院治療，後續轉送成大醫院，目前仍在搶救當中。

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