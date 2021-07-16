　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西歐毀滅性洪災！德國、比利時增至92死　「大壩恐潰堤」急疏散

▲▼暴雨在比利時引發洪災。（圖／路透）

▲ 暴雨在比利時引發洪災。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西歐連日降下暴雨，15日在德國及比利時帶來淹水災情，至少已有92人死亡及數十人失蹤。洪水導致幾座村莊與外界隔絕，一旦大壩潰堤，恐怕造成更大規模死傷。德國總理梅克爾（Angela Merkel）也表示，預料將有更多人死亡。

根據《德國電視一台》（ARD），德國死亡人數攀升至81人，與比利時及荷蘭接壤的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）、位於萊茵河中游的萊茵蘭-普法茲邦（Rheinland-Pfalz）都傳出災情，科隆南部的阿爾魏勒郡（Ahrweiler）最為嚴重，多達1300人下落不明；比利時則有11人死亡。

▲▼德國洪水。（圖／路透）

▲▼德國受災最為嚴重。（圖／路透）

▲▼德國洪水。（圖／路透）

《天空新聞》報導，這場大雨導致河川暴漲潰堤，橫掃附近城鎮與村莊，沖走民宅、淹沒地下室，造成廣泛破壞，部分社區儼然淪為廢墟。偏遠地區至今仍因洪水及坍方而孤立無援，對外道路無法通行，電信及網路系統也中斷，使災民無法與親友聯絡。

正訪問美國的梅克爾表示，「我為在這場災難中失去生命的人感到悲痛。我們還不知道具體人數，但肯定會很多。」

科隆市官員稍早在臉書發文表示，北萊茵-西發利亞邦埃爾夫特施塔特（Erfstadt）16日有幾棟房屋倒塌，救難人員正努力協助那些不顧警告留守家園的民眾。

▲▼暴雨在比利時引發洪災。（圖／路透）

▲▼ 比利時也有11人喪命。（圖／路透）

▲▼暴雨在比利時引發洪災。（圖／路透）

靠近比利時邊境的Rurtalsperre水壩一夜之間被洪水淹沒，Steinbachtalsperre水壩也不穩定。該邦南部萊茵-錫格郡（Rhein-Sieg-Kreis）當局已經下令，疏散施泰因巴赫水庫下方幾座村莊居民，以防大壩潰堤。

萊茵蘭-普法茲邦首長德雷爾（Malu Dreyer）向地方議會表示，「有人死亡，有人失蹤，還有許多人仍身處危險之中。我們從沒見過這樣的災難，這是毀滅性的。」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

5種香氣任選！　Jo Malone居家香氛蠟燭只要2099

ET快訊
新北女「打莫德納後」心臟驟停倒路邊！　所長急CPR搶回一命
快訊／台灣首例合法混打！　他接種AZ+莫德納原因曝光
AZ登記意願低　他憂過剩「還有800萬劑會來！」網無奈：到時
快訊／柯文哲喊話「疫苗混打」：先打AZ再打莫德納、BNT
台北一家3口回宜蘭躲疫情！父子先染疫　10多歲姪女陰轉陽確診
Delta難防！台女打2劑莫德納仍確診　羅一鈞解密
快訊／地下街K區、Z區共6確診！　有互相的感染源
快訊／陳柏惟罷免案　延至10／23投票
快訊／曾接觸確診者！桃園個案全程戴口罩仍染疫
快訊／地下街K區4確診櫃位公布！　 3C、手搖飲、超商、速食
快訊／有疫苗就打　柯文哲：別挑三撿四想等莫德納
陳美鳳打完疫苗「這裡變大了」！　曝身體變化
7大本土群聚基因定序結果曝光！台積電、華儲都是這一株
419萬人只選莫德納！　沒得打恐換「國產疫苗」？陳時中回應
LIVE／218公車司機染疫、誠品地下街爆確診　柯文哲最新說
Eason「運氣不錯」打到莫德納！　曝唯一慘況
快訊／台中家教男「男人趴社交圈複雜」　52人採檢結果出爐
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

同團才爆確診！　東奧20歲外籍選手失蹤　落跑躲PCR檢測

AV女優拍「極樂3P」戲碼　深溝雙乳全是瘀青！親吐幕後辛酸

新加坡人搶打科興！　「政府不承認也要自費接種」2大原因曝光

香港局勢正在惡化！　路透：拜登政府將制裁7中國官員

西歐毀滅性洪災！德國、比利時增至92死　「大壩恐潰堤」急疏散

波音737艙壓開關出問題　美航空總署命檢查全球9315架

超驚悚「巨型人頭」漂浮東京上空！　網嚇壞：晚上會做惡夢

偷車被警抓「開上鐵軌狂飆」誇張影片曝　網笑翻：試玩GTA 6？

海地總統慘死！哥國總統證實「護衛行動」藏玄機：疑退伍軍人涉案

殺人吸乾受害者的血！變態「吸血鬼殺手」落網　5年殘殺10名幼童

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

同團才爆確診！　東奧20歲外籍選手失蹤　落跑躲PCR檢測

AV女優拍「極樂3P」戲碼　深溝雙乳全是瘀青！親吐幕後辛酸

新加坡人搶打科興！　「政府不承認也要自費接種」2大原因曝光

香港局勢正在惡化！　路透：拜登政府將制裁7中國官員

西歐毀滅性洪災！德國、比利時增至92死　「大壩恐潰堤」急疏散

波音737艙壓開關出問題　美航空總署命檢查全球9315架

超驚悚「巨型人頭」漂浮東京上空！　網嚇壞：晚上會做惡夢

偷車被警抓「開上鐵軌狂飆」誇張影片曝　網笑翻：試玩GTA 6？

海地總統慘死！哥國總統證實「護衛行動」藏玄機：疑退伍軍人涉案

殺人吸乾受害者的血！變態「吸血鬼殺手」落網　5年殘殺10名幼童

同團才爆確診！　東奧20歲外籍選手失蹤　落跑躲PCR檢測

防疫警戒色情轉一樓一鳳接客　警長方仰寧：台南查獲6案16女

AV女優拍「極樂3P」戲碼　深溝雙乳全是瘀青！親吐幕後辛酸

留字條「它會說你好、吃飽了」　小太陽鸚鵡整籠被丟回收廠

挺醫護！企業捐台大金山分院防疫設備　院長張志豪表達深切感謝

雙北、高雄市政府點頭　中職下周起可排賽程

三重婦「打完莫德納」隔日心臟驟停　所長急CPR鬼門關前搶回命

男友進店20分鐘忘點餐！她疑惑：怎麼那麼久？　原因曝光笑翻萬人

內馬爾又變髮金色長辮盤頭頂　網驚美洲盃輸球打擊太大？

快訊／屏東男「未闖關」卻能AＺ+莫德納！曲折曝　首例合法混打

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

國際熱門新聞

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

歐盟協助！斯洛伐克捐1萬疫苗給台灣

研究：新冠後遺症陰莖縮小、記憶衰退

斯洛伐克感謝台灣捐70萬口罩　贈台1萬劑疫苗

打完疫苗戴口罩仍染疫！主持人親曝病毒多可怕

2千米懸崖盪鞦韆　2妹子拋飛墜谷

澳洲總理闢謠：我沒拉在褲子上

AZ疫苗保護力終生有效！像形成殺手訓練營

譚德塞籲中國：交出疫情原始資料

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

美眾院外委會通過抗中法案　駐美代表處有望正名

海地總統衛隊司令官　涉重嫌被捕

打2劑BNT仍重症或死亡　以色列揭40%有共通點

更多熱門

相關新聞

德國暴雨成災　蔡英文提供必要協助

德國暴雨成災　蔡英文提供必要協助

德國西部於當地時間7月14日降下暴雨，造成大淹水，目前已知有千人失蹤，死亡人數不斷攀升。對此，總統府發言人張惇涵今（16）日表示，總統蔡英文代表我國政府與人民，向德國政府與人民表達誠摯慰問及關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表達哀悼之意。

德國暴雨釀千人失蹤　吳釗燮第一時間表達誠摯關懷與慰問

德國暴雨釀千人失蹤　吳釗燮第一時間表達誠摯關懷與慰問

極端暴雨！德洪水爆發1300失蹤、59死

極端暴雨！德洪水爆發1300失蹤、59死

西歐暴雨引發大洪水　至少21死

西歐暴雨引發大洪水　至少21死

台德航空服務協議大突破　每週客貨運16班、新增「第五航權」

台德航空服務協議大突破　每週客貨運16班、新增「第五航權」

關鍵字：

西歐洪災德國比利時

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面