西歐毀滅性洪災！德國、比利時增至92死　「大壩恐潰堤」急疏散

記者陳宛貞/綜合外電報導

西歐連日降下暴雨,15日在德國及比利時帶來淹水災情,至少已有92人死亡及數十人失蹤。洪水導致幾座村莊與外界隔絕,一旦大壩潰堤,恐怕造成更大規模死傷。德國總理梅克爾(Angela Merkel)也表示,預料將有更多人死亡。

根據《德國電視一台》(ARD),德國死亡人數攀升至81人,與比利時及荷蘭接壤的北萊茵-西發利亞邦(North Rhine-Westphalia)、位於萊茵河中游的萊茵蘭-普法茲邦(Rheinland-Pfalz)都傳出災情,科隆南部的阿爾魏勒郡(Ahrweiler)最為嚴重,多達1300人下落不明;比利時則有11人死亡。

《天空新聞》報導,這場大雨導致河川暴漲潰堤,橫掃附近城鎮與村莊,沖走民宅、淹沒地下室,造成廣泛破壞,部分社區儼然淪為廢墟。偏遠地區至今仍因洪水及坍方而孤立無援,對外道路無法通行,電信及網路系統也中斷,使災民無法與親友聯絡。

正訪問美國的梅克爾表示,「我為在這場災難中失去生命的人感到悲痛。我們還不知道具體人數,但肯定會很多。」

科隆市官員稍早在臉書發文表示,北萊茵-西發利亞邦埃爾夫特施塔特(Erfstadt)16日有幾棟房屋倒塌,救難人員正努力協助那些不顧警告留守家園的民眾。

靠近比利時邊境的Rurtalsperre水壩一夜之間被洪水淹沒,Steinbachtalsperre水壩也不穩定。該邦南部萊茵-錫格郡(Rhein-Sieg-Kreis)當局已經下令,疏散施泰因巴赫水庫下方幾座村莊居民,以防大壩潰堤。

萊茵蘭-普法茲邦首長德雷爾(Malu Dreyer)向地方議會表示,「有人死亡,有人失蹤,還有許多人仍身處危險之中。我們從沒見過這樣的災難,這是毀滅性的。」

