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國外疫苗混打原因！醫曝「2關鍵」要大家別急：為何要用自己做實驗？

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲關於國外實施疫苗混打，林靜儀醫師點出2原因。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者高琳景／綜合報導

疫苗混打議題不斷，近期成為民眾關切焦點，國內不斷有醫師呼籲開放混打，甚至國外超過十個國家已批准「疫苗混打」。不過，林靜儀醫師點出國外混打的主因是「供貨不足和副作用太劇烈」，不解國人「為什麼在其他國家人體試驗還沒做完之前要用自己身體做實驗？」

林靜儀醫師今（16）在粉專發文指出，其他國家「開放混打」主要原因是，疫苗供貨不足、對第一劑接種的廠牌出現難以承受的副作用，所以第二劑只好換廠牌。但不解台灣人「為什麼在其他國家人體試驗還沒做完之前要用自己身體做實驗？」

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林靜儀表示，現在不論AZ、莫德納、JJ、BNT甚至科興國藥等等疫苗的研究都是至少完成二期，正在進行三期，接種指引的間隔幾週、疫苗效力，都是之前研究加上後來追蹤的結果。

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲林靜儀醫師指出，每年施打的流感疫苗也是一種「混打」。圖為醫護人員施打AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

林靜儀指出，現在的抗體濃度和防護力至少都是完成二期、實驗室和人體實驗，以及三期中的追蹤研究，半年以上甚至一年的結果，但這些都讓大眾質疑是不是不夠有效了，「怎麼會又覺得剛開始在研究、追蹤沒有幾個月的混打很可信？」

她進一步提到，每年施打的流感疫苗也是一種「混打」，所以未來每年接種COVID-19疫苗很可能跟流感疫苗一樣，成為各國例行的採購和接種措施。為此，她質疑「難道未來只能不斷的去依照第一劑買到、打到什麼疫苗來採購和接種嗎？」

因此林靜儀認為，未來不挑廠牌的每年COVID-19 疫苗接種可能是趨勢甚至常態。「簡單來說，武漢肺炎疫苗的混打，未來，注意，我說『未來』，未來可能是趨勢甚至常態，就像各位打流感從來不用特別記廠牌和間隔時間一樣。」

 
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