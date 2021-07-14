本土疫情擋不住！　澳洲雪梨封城延長至7月30日

▲封城期間的雪梨街頭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（NSW）州長貝雷吉克利安14日宣布，將延長封鎖兩個星期至7月30日，因為該州自11日以來，已經新增375例確診，過去24小時新增的97例中，有24例是社區傳播。貝雷吉克利安表示，目前還無法判定，兩個星期後是否就能結束封鎖。

貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在記者會中宣布，原訂在16日午夜結束的封鎖防疫措施，將延長兩個星期至7月30日。尤其過去24小時新增的97例中，有24例是社區傳播，貝雷吉克利安說，目前還無法判定月底是否就能結束封鎖「這就是我們需要關注的數字，我們必須盡可能將24這個數字降到0。」

▲新南威爾斯州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）。（圖／路透）



目前新南威爾斯州的疫情出現擴散現象，其中一個確診病例出現在距雪梨200公里外的一個小鎮古爾本（Goulburn），當地在過去一年中從未出現過任何確診。雪梨市中心更有數百個疫情熱點，包括公寓、日用品百貨、診所、銀行，甚至是新冠疫苗接種中心。

位在雪梨郊區的費爾菲爾德（Fairfield）地方政府更宣布，只要人們需外出工作，就必須每三天進行一次檢測。電商亞馬遜（Amazon.com Inc）也在當地兩名員工確診後，關閉了其在雪梨的主要配送中心。

總理莫里斯（Scott Morrison）正因為疫苗接種率過慢，飽受各界批評，而他也宣布新的補助措施，將失業超過200小時民眾的津貼，從每周500澳元（約台幣1萬635元）提高到600澳元（約台幣1萬2762元）。

►澳洲疫情創新高！大雪梨地區防疫升級繼續封 州長：非必要別出門

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast