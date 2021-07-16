　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搶錢式執法！夫妻車上喝水錄影自保...罰6千變3萬　警方說話了

▲▼北投男車上喝水遭罰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投夫妻因口渴在車上雙雙將口罩拿下喝水遭開罰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市江姓民眾駕駛小客車行經北投中央北路四段、大度路口與妻子均未戴口罩，員警上前攔查，2人違規事實明確，當場依傳染病防治法開罰。江姓民眾無奈向媒體投訴，當他拿手機錄影自保時，員警竟將罰單金額改為各1萬5000元，讓他直呼根本是「搶錢式的執法」。對此，北投分局也還原當天狀況。

由於江姓民眾向媒體投訴，他與妻子逛完好市多感到口渴，返回車上立刻脫下口罩喝水，卻被員警各開單3000元罰款，當他拿手機錄影自保時，員警竟將罰單金額改為各1萬5000元，讓他直呼根本是「搶錢式的執法」。

▼江姓民眾向媒體投訴，他與妻罰單各從3000元改為15000元，但在裁罰單上根本無法手寫金額。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼口罩開單。（圖／記者黃宥寧翻攝）

《ETtoday新聞雲》致電詢問關渡所所長，並還原當天情形。他表示，江姓民眾與妻子在車上喝水，不是將口罩拉一半喝水，而是將口罩拿掉喝水，處理員警攔查向他說明違規事實，且罰鍰3000元至1萬5千元，所長強調，最後裁罰結果，仍需由台北市政府警察局認定，並非像江姓民眾向媒體投訴說的因拿手機錄影自保罰單卻被各改1萬5罰單。

由於全國疫情警戒升至第三級，中央疫情指揮中心指出，外出必須全程佩戴口罩，且公告從今年5月26日起，不須勸導、逕予舉發，針對開車是否戴口罩議題，依照規定自行開車者，若是2人以上同車，就應佩戴口罩，若為獨自駕車，在密閉空間，不影響、不接觸他人，可以不用戴口罩。

最後警方呼籲市民朋友，疫情期間應確實遵守中央疫情指揮中心防疫規定，以維護自身及其他市民朋友的健康，另本分局也要求同仁執勤時要秉持同理心、義正辭婉，以免產生不必要的爭議。

老闆說火災是誤傳！傳道士死前4分13秒影像曝：跑了罰錢不跑會死

彰化市地標防疫旅館惡火奪4命　喬友大樓淪「鬼屋」21年黑歷史曝

ET快訊
搶錢式執法！夫妻車上喝水錄影自保...罰6千變3萬　警方說話
陳建仁打生理食鹽水「沒副作用」　他怒轟：民進黨把國人當白癡？
快訊／高雄男打莫德納後猝死！相驗結果出爐
周六別白跑！　好市多內湖店停業延長「1天變3天」
莫德納像魔鬼圈套！他急喊「快打AZ」：倒吃甘庶苦盡甘來
快訊／30多歲女打完AZ踉蹌暈眩！急送醫觀察
冷氣爽開電費慘破萬！網秒揪「罪魁禍首」　台電1招：省錢超有感
當沖萬海、陽明！女大生「學費沒了」慘賠6萬：差點跳海
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市新任警局長非欽點人選　柯文哲主持交接：尊重警政一條鞭

藥師爽戰人妻！藥局內「瘋狂輸出」　甩頭再譏綠帽夫：沒好好付出

疫情嚴峻癌友怕就醫憂心疫苗副作用　中榮呼籲免驚

詐騙新手法又來了！接EMAIL通知繳包裹關稅　郵局「3重點」破解

快訊／高雄男打莫德納後猝死！相驗結果出爐　妻悲：早勸他不要打　

搶錢式執法！夫妻車上喝水錄影自保...罰6千變3萬　警方說話了

他進超商沒戴口罩！被勸狂譙店員「X你X」竟免罰⋯理由曝光

第2座「歪腰郵筒」現形！騎士龍頭偏移直直衝　撞擊瞬間畫面曝

百萬BMW毀了！25歲男「閃野狗」下秒自撞民宅樑柱　鋼筋水泥噴一地

快訊／台九線「小客車猛撞垃圾車」！車頭全毀　駕駛命危送醫

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

彰化勇消陳志帆殉職火場！靈車鳴笛繞行百位戰友忍淚敬禮

北市新任警局長非欽點人選　柯文哲主持交接：尊重警政一條鞭

藥師爽戰人妻！藥局內「瘋狂輸出」　甩頭再譏綠帽夫：沒好好付出

疫情嚴峻癌友怕就醫憂心疫苗副作用　中榮呼籲免驚

詐騙新手法又來了！接EMAIL通知繳包裹關稅　郵局「3重點」破解

快訊／高雄男打莫德納後猝死！相驗結果出爐　妻悲：早勸他不要打　

搶錢式執法！夫妻車上喝水錄影自保...罰6千變3萬　警方說話了

他進超商沒戴口罩！被勸狂譙店員「X你X」竟免罰⋯理由曝光

第2座「歪腰郵筒」現形！騎士龍頭偏移直直衝　撞擊瞬間畫面曝

百萬BMW毀了！25歲男「閃野狗」下秒自撞民宅樑柱　鋼筋水泥噴一地

快訊／台九線「小客車猛撞垃圾車」！車頭全毀　駕駛命危送醫

第9、10類今開打AZ！預約接種怎改期、遲到還可打？6大QA一次看

紅衣男路邊拉口罩抽菸　警取締開罰發現他是通緝犯

第二輪預約接重今開打　彰化首創「生日密碼」分流奏效　

西歐極端暴雨！德國洪水爆發1300人失蹤、59人死亡　荷比盧也遭殃

前5000大企業護國神山賺最多　這家連16年「規模冠軍」！

斯洛伐克捐贈疫苗感念台灣幫助　民進黨團：善的循環又回來了

北市新任警局長非欽點人選　柯文哲主持交接：尊重警政一條鞭

Janet「被離婚」7年重逢前夫　女兒不諒解：不需要媽媽

藥師爽戰人妻！藥局內「瘋狂輸出」　甩頭再譏綠帽夫：沒好好付出

女友滿意月薪3萬「很夠用」　他領45K看不下去：安逸心態！掀論戰

社會熱門新聞

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

工具人夜店顧包包一整晚！惱怒性侵女神

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

萬華短裙應召女拉客　在地人驚：肯定再爆發

西門町驚傳《恐怖蠟像館》　模特兒工廠埋雙屍

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

獨／遭乩童狂搥肚「治療」　她哽咽還原現況

家門外就有釣場！當地人一次釣40多尾鰻魚

他未戴口罩幫住戶開門　反遭批評超無奈

即／謝和弦勒戒完又吸大麻　下場曝

跟人夫車震！小三被告急喊冤　1句話露餡下場超慘

防疫期偷渡36越南人「船長免關」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

歐盟協助！斯洛伐克捐1萬疫苗給台灣

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面