搶錢式執法！夫妻車上喝水錄影自保...罰6千變3萬　警方說話了

▲北投夫妻因口渴在車上雙雙將口罩拿下喝水遭開罰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市江姓民眾駕駛小客車行經北投中央北路四段、大度路口與妻子均未戴口罩，員警上前攔查，2人違規事實明確，當場依傳染病防治法開罰。江姓民眾無奈向媒體投訴，當他拿手機錄影自保時，員警竟將罰單金額改為各1萬5000元，讓他直呼根本是「搶錢式的執法」。對此，北投分局也還原當天狀況。

由於江姓民眾向媒體投訴，他與妻子逛完好市多感到口渴，返回車上立刻脫下口罩喝水，卻被員警各開單3000元罰款，當他拿手機錄影自保時，員警竟將罰單金額改為各1萬5000元，讓他直呼根本是「搶錢式的執法」。

▼江姓民眾向媒體投訴，他與妻罰單各從3000元改為15000元，但在裁罰單上根本無法手寫金額。（圖／記者黃宥寧翻攝）

《ETtoday新聞雲》致電詢問關渡所所長，並還原當天情形。他表示，江姓民眾與妻子在車上喝水，不是將口罩拉一半喝水，而是將口罩拿掉喝水，處理員警攔查向他說明違規事實，且罰鍰3000元至1萬5千元，所長強調，最後裁罰結果，仍需由台北市政府警察局認定，並非像江姓民眾向媒體投訴說的因拿手機錄影自保罰單卻被各改1萬5罰單。

由於全國疫情警戒升至第三級，中央疫情指揮中心指出，外出必須全程佩戴口罩，且公告從今年5月26日起，不須勸導、逕予舉發，針對開車是否戴口罩議題，依照規定自行開車者，若是2人以上同車，就應佩戴口罩，若為獨自駕車，在密閉空間，不影響、不接觸他人，可以不用戴口罩。

最後警方呼籲市民朋友，疫情期間應確實遵守中央疫情指揮中心防疫規定，以維護自身及其他市民朋友的健康，另本分局也要求同仁執勤時要秉持同理心、義正辭婉，以免產生不必要的爭議。

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