美國防部認了！　刺殺海地總統嫌犯「曾接受美軍訓練」

▲ 摩依士在家中遭到暗殺。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日遇刺身亡，嫌犯包括26名哥倫比亞籍人士及3名海地裔美國人。美國國防部15日首度證實，哥倫比亞籍嫌犯中部分退役軍人服役期間曾接受美軍訓練，使得美國與這起案件的關聯再度引起關注。

五角大廈發言人霍夫曼（Ken Hoffman）15日向《華盛頓郵報》發表聲明指出，「針對訓練資料庫審查結果顯示，此次被捕的哥倫比亞人中，少部分活躍於哥倫比亞軍隊時曾參與美國軍事訓練與教育項目」，但審查仍在進行中，未說明人數與訓練內容。

佛蒙特州資深聯邦參議員雷希（Patrick J. Leahy）表示，儘管美國培訓外國軍隊是為了增進其專業性及對人權的尊重，結果卻不全然是好的，「我們已經援助20年的哥倫比亞軍隊長年來危害平民，違反戰爭法且不負責任，這個組織的風氣有問題。」

▲ 多名嫌犯出身哥倫比亞軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

《華郵》指出，拉丁美洲國家安全人員接受美國訓練及教育的情形相當普遍，尤其是哥倫比亞。哥國幾十年來都是美國重要軍事夥伴，2000年以來在打擊毒品走私組織、左翼游擊隊與極右準軍事組織上獲得數十億美元資金，軍隊與警察也使用美國提供的武器及設備。

哥倫比亞持續數十年的戰爭為退伍軍人提供跳板，將接受美國訓練的經驗用於其他衝突，例如葉門內戰。哥國武裝部隊指揮官納瓦洛將軍（General Luis Fernando Navarro）上周也坦言，由於法律並未禁止，該國退伍官兵應聘到他國擔任傭兵的問題已經存在許久。

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