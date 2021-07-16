快訊／避免群聚！　陳柏惟罷免案延至10／23投票

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

中選會7月2日宣布基進黨立委陳柏惟罷免案成立，並宣告在8月28日舉行罷免公投，但也表示考量疫情因素，7月16日召開會議討論罷免案是否延期。經過開會後，中選會今決議，受疫情影響，將公投案延至10月23日投票。

中選會表示，本會於110年7月13日發布罷免公告，陳柏惟罷免案定於110年8月28日舉行投票，考量COVID-19疫情在5月間轉劇，中央流行疫情指揮中心於5月15日提升雙北市為三級警戒進而擴及全國，復延長至7月12日。

中選會說明，7月8日指揮中心再宣布全國三級警戒延長至7月26日，自7月13日起部分措施雖有鬆綁，惟仍禁止室內5人室外10人以上之聚會，全國中小學校園行政教學區域、室內場所（館）仍停止開放，致使本罷免案重要選務工作，包括投開票所洽借、投開票所工作人員招募及教育訓練等，受到嚴重影響與延遲。

中選會進一步說明，本會經評估疫情對於本罷免案選務辦理之影響，已符合公職人員選舉罷免法第89條準用同法第66條第1項、第2項規定，罷免投票日前發生天災或其他不可抗力情事，致可預見不能投票或開票之投開票所將達各該選舉區1/3以上改定投票日期之要件，中選會委員會議爰決議，本罷免案改定於110年10月23日舉行投票。

依該會今日委員會議通過修正後之罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

（一）110年7月16日 發布改定投票日期公告

（二）110年8月8日 投票人名冊編造完成

（三）110年9月13日 公告投票所設置地點

（四）110年10月13日至10月22日 辦理公辦電視罷免說明會

（五）110年10月19日前 公告罷免投票人人數

（六）110年10月23日 投票、開票

（七）110年10月29日前 審定罷免投票結果

（八）110年10月29日 公告罷免投票結果