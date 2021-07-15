「頭彩」上看6.3億元！威力彩近10期獎號曝2玄機…第二區是關鍵

▲威力彩連30槓，頭獎彩金上看6.3億。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

威力彩連槓30期，台彩預估15日晚間開獎的頭獎上看6.3億元，若一注獨得，將是威力彩今（110）年次高彩金。繼14日推敲出超夯「微解封」6碼時事牌之後，從最近10期威力彩開獎獎號來看，其實暗藏「2大玄機」。

據觀察，最近10期的威力彩「連莊號碼非常難見」。綜觀近10期開獎獎號，只出現4次單個獎號連莊，分別是「04」、「16」、「28」與連莊3期的「38」。

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另外，近10期中，「第2區特別會開奇數」，從6月21日到7月8日的這5期，只出現了「01」跟「03」，直到上一期才擺脫這2個數字，但還是開出奇數「05」，連續7期第2區都是奇數。

值得注意的是，最近4期當中有3期的第1區6個號碼全中，總共4注簽中貳獎，只差沒簽到第2區，近2期威力彩都只出現貳獎，各能拿到733萬元以及181萬元，而第110052期之前則因為貳獎獎金是累積的關係，獎金得主可獲得8295萬1391元。

士林知名「飛來發彩券行」業者黃偉祺接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，「買彩券可以做公益。」彩迷路過彩券行買彩券試試手氣之餘，也在做愛心，是一舉兩得的好事，但別忘了自我防護措施要做好，如勤洗手、噴酒精，來到店內也不用擔心，因為店內實聯制、分流機制、酒精等該有措施都有，不會讓好不容易得來的小確幸再出現破口。