百貨公司試衣間換衣服！門簾縫隙突然伸出一隻手　她嚇壞尖叫

▲黃男被依法判拘役55日，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名黃姓男子日前在高雄某間百貨公司內，見到幾名年輕貌美的女子在店內試穿衣服，竟然就偷偷拿出手機側錄、偷拍，誇張的行徑被人當場逮個正著。對此，高雄地院審理後，依法判其拘役50日，緩刑2年。

判決指出，黃男日前在某百貨公司的更衣室內，見到兩名女子分別進入兩間更衣室內試穿衣服，竟然一時色心大起，基於無故錄影竊錄他人非公開活動之犯意，從口袋裡掏出手機，並打開錄影功能，將手機自更衣室門簾側邊縫隙偷偷探入，以此方式分別偷拍兩名女子3次、1次，而其中一名女子更衣到一半時，恰巧發現門簾旁的手機，立馬報警處理，而黃男也被當場逮捕。

黃男被捕後坦承犯行，且又有證人的證述、影像檔4份、影像截圖、現場照片、扣押的手機等足以佐證，因此其犯嫌應勘認定。法官認為，黃男無視對方的隱私權，擅自偷拍的舉動，已經造成兩名受害人精神畏懼、痛苦，行為實值非難，兼衡其犯後坦承犯行，態度尚可，有意願與對方達成和解，考量其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯竊錄非公開活動罪，判處他拘役50日，又犯竊錄非公開活罪，判處他拘役20日，合併應執行拘役55日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年，應接受法治教育2次，緩刑期間付保護管束。