謝龍介急推5000元消費券　中央給「軟釘子」：還沒到振興階段

▲國民黨籍台南市議員謝龍介。（資料照／記者林悅攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨市議員謝龍介14日拋出每人發放5000元消費券的建議，並要求台南市長黃偉哲簽下聲明書，並在立院黨團提案。不過，中央對於當前的政策態度，仍以紓困為優先，還沒到振興階段，就府院目前以紓困為優先的態度與立場，可謂是先給了「軟釘子」回應。

疫情三級警戒衝擊民生，謝龍介在14日市政總質詢時，捐出百萬現金給黃偉哲，請他幫助偏鄉弱勢學童，同時為了協助基層苦命人，他也要求黃偉哲向中央提案每人發放5000元消費券，要他當場簽下聲明書，承諾向立院黨團提案。

黃偉哲表示，他認同謝龍介的理念，自己有感受到疫情為市民帶來諸多苦難，承諾會向立院民進黨團提案發放消費券，以振興活絡基層經濟。

不過，中央政府當前的施政節奏，還是著力於防疫與紓困階段，還沒有進行到振興階段。行政院發言人羅秉成表示，因防疫需要，三級警戒對於民生經濟活動都有受到影響，指揮中心因此有合理放寬相關限制，但地方政府還是比較嚴守，如餐廳內用政策，「可見這個階段還是應該防疫及紓困，現在應該還不是討論如何振興的時候」。

針對發放消費券一事，羅秉成說，各界提出的相關意見，政院都會注意，議員所提發放消費券類似三倍券的概念，鼓勵民眾多消費，「但這階段大家應可理解，還在防疫警戒期間，紓困一定要做得更好，至於有不足之處，政府還要再更精進」。

▼紓困4.0作為。（圖／國發會提供）



有關當前的紓困方案，行政院長蘇貞昌在6月3日時宣布「紓困4.0」方案，紓困申請與發放分為三波，第一波是個人的紓困現金，第二波是個人及事業紓困申請及貸款，第三波是孩童家庭防疫補貼、勞工紓困貸款。

回顧政府上一次啟動振興工作所發放的振興三倍券，時間是在2020年7月，當時因應新冠肺炎疫情造成經濟衝擊，因此發放等值3000元新台幣的消費專用券，中央政府稱之為「振興三倍券」，其紙本券面額有200元與500元兩種。

對於三倍券，當時蘇貞昌表示，三倍券一舉多得，除了刺激商家的營運商機，也增進家人與朋友的相處，更能刺激平時沒有出門消費習慣的人；而民進黨立委鄭運鵬當時也說，打三折的消費券怎會不好用。

在成效方面，振興三倍券於去年12月31日使用截止，商家兌付截止為今年的3月31日。紙本三倍券兌領金額為642.77億元，兌領率達99.6%，紙本領取有2151萬6039人，而數位綁定有181萬1938人。

總統蔡英文在今年1月談及去年政府的振興工作時表示，三倍券再加上國旅、藝FUN券等振興措施，推估加乘的經濟效益達到1790億元新台幣，她認為，這些成果讓台灣的經濟在疫情挑戰下能夠顧好元氣。

▼去年政府提出實體「振興三倍券」，分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

