美聯準會主席平息市場擔憂　美股多收漲

▲美股今天大多收漲，其中標普盤中一度創下新高。（圖／路透社）
文／中央社紐約14日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）對於通膨的保證言論，平衡了投資人對於通膨的憂心，美股今天大多收漲，其中標普盤中一度創下新高。
道瓊工業指數上漲44.44點或0.13%，以34933.23點作收。
標準普爾指數上揚5.09點或0.12%，收在4374.30點。
科技股那斯達克指數下挫32.70點或0.22%，收14644.95點。
▲美股今天大多收漲，其中標普盤中一度創下新高。（圖／路透社）
文／中央社紐約14日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）對於通膨的保證言論，平衡了投資人對於通膨的憂心，美股今天大多收漲，其中標普盤中一度創下新高。
道瓊工業指數上漲44.44點或0.13%，以34933.23點作收。
標準普爾指數上揚5.09點或0.12%，收在4374.30點。
科技股那斯達克指數下挫32.70點或0.22%，收14644.95點。
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