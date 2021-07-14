高虹安爆料BNT簽約過程　羅秉成「一要求」讓台積電、鴻海灰心

▲高虹安爆料BNT簽約過程。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

台積電、鴻海（永齡基金會）採購1,000萬劑BNT疫苗，捐贈給政府，消息振奮人心。不過，民眾黨立委高虹安爆料，合約要畫押前，行政院發言人羅秉成提了一項要求，讓2間企業炸鍋，也令人感到灰心。

高虹安在東森節目《關鍵時刻》爆料，由於蔡政府抗拒與上海復星接觸，因此授權台積電、鴻海，作為談判代表，過程中提了許多要求，例如瓶身包裝不能有「復必泰」等等。

高虹安表示，台積電、鴻海、上海復星、BNT與裕利等廠商，簽訂了採購合約，等到疫苗真的來了，還要由CDC出面，與廠商簽訂接受捐贈的合約，並承擔相當責任。

▼高虹安說明，廠商簽訂完採購合約，等到疫苗到貨，廠商還要與CDC簽捐贈合約。（圖／記者林敬旻攝）



高虹安說，台積電、鴻海的法務代表洽談合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，但行政院發言人羅秉成看到，覺得有「台灣地區」的字眼出現，「這樣不行」，讓2大企業瞬間炸鍋。

高虹安說明，「台灣地區」這四個字，是出現在上海復星去證交所公告的內容當中，而依據台灣法規資料庫的內容，《 台灣地區與大陸地區人民關係條例》當中，用詞就是台灣地區、大陸地區。

高虹安提到，台積電、鴻海的企業代表盡力爭取，合約當中沒有賣台、出賣主權，也沒有出賣任何國家尊嚴，是正常的國際交易契約，卻好像花了90％的時間，在處理政治考量，的確是滿讓人感到灰心。