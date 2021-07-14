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社會 社會焦點 保障人權

恐怖男拒分手揚言「上斷頭台」　台中女驚人背景曝光！

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲廖女遭范男家暴後決心分手，竟遭到對方恐嚇、威脅。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳凱力／新竹報導

台中范姓男子不甘與廖女分手，除揚言要向周刊爆料前廖姓法務部長家族醜事，還傳私密裸照要脅廖女「得不到就毀掉你，然後我會自戕」、「我得不到你，我也不會讓別人得到你」…拒絕分手，廖女心生恐懼向警方報案。范男坦承犯行，且自認理虧賠償30萬元獲和解，最後新竹法院依3次恐嚇危安及違反保護令罪判刑8月，緩刑2年。

判決指出，往來台陸兩地的范男從事醫療業，2018年間與廖姓前法務部長的姪女廖女相戀。之後兩人在台中地區相築愛巢同居，期間范男趁廖女熟睡不注意之時偷拍對方的私密照。

後來兩人因生活瑣事引發口角，范男一時火氣上頭，竟對廖女動粗，廖女切心段情絲，除了搬出同居愛巢，還向台中地院申請保護令獲准。

范男不甘女友不念舊情、說斷就斷，於2019年7月6日間以WeChat傳送「我一定說，就沖你要我上法，我會先告知廖正豪家族醜聞，請一週刊」、「繼續說，我已問過一週刊，記者有報導權」、「最好快去找廖○○說，相信她說不定也會上週刊」等文字內容，恫嚇廖女，揚言將她的醜事告知親友並訴諸媒體。

隔日，范男再用LINE傳送交往時偷拍的裸照，要脅廖女不得分手；隔周再打電話恐嚇「得不到就毀掉你，然後我會自戕」、「我得不到你，我也不會讓別人得到你」等言語。9月間再以LINE傳送「化謁就送給你，上斷頭台」、「唯一能扳回的方式，你我都消失或結婚做給眾人看」廖女心生恐懼，向新竹縣警方求助。

范男坦承犯行，並於事後以30萬元和解金獲得廖女諒解與緩刑機會。法官認范男犯3次恐嚇危害安全罪、1次違反保護令罪，因此恐嚇危安罪及違反保護令罪分判刑2月到4月，應執行8月，緩刑2年，期間應參加法治教育3場。

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