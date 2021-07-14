本土累計超過14000例！「這波最慘新北」終於個位數　1圖看分佈

網搜小組／鄺郁庭報導
指揮中心今（14）日公布國內新增17例本土病例，另有6例死亡。確診數集中在台北市，再來是桃園、新北、台中。值得注意的是，新北今日僅增加2例，且皆為解除居家隔離前PCR採檢為陽性，等同沒有新增確診。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布及全台狀況。
▲0714全台總數確診地圖（圖／ETtoday）
指揮官陳時中表示，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。
個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例。
▲0714單日確診地圖（圖／ETtoday）
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月12日累計公布14,074位確診個案中，已有11,964人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.0%。
另外，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸（6例，為同一班機乘客）、英國、日本、印尼及茅利塔尼亞入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於6月30日至7月11日；詳如新聞稿附件2。
全台今年已累計 14,005 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,658 人
台北市 4,695 人
基隆市 308 人
桃竹苗
桃園市 722 人
新竹市 39 人
新竹縣 109 人
苗栗縣 548 人
中彰投
台中市 199 人
南投縣 37 人
彰化縣 265 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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