本土累計超過14000例！「這波最慘新北」終於個位數　1圖看分佈

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（14）日公布國內新增17例本土病例，另有6例死亡。確診數集中在台北市，再來是桃園、新北、台中。值得注意的是，新北今日僅增加2例，且皆為解除居家隔離前PCR採檢為陽性，等同沒有新增確診。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布及全台狀況。

▲0714全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

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指揮官陳時中表示，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。

個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例。

▲0714單日確診地圖（圖／ETtoday）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月12日累計公布14,074位確診個案中，已有11,964人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.0%。

另外，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸（6例，為同一班機乘客）、英國、日本、印尼及茅利塔尼亞入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於6月30日至7月11日；詳如新聞稿附件2。

全台今年已累計 14,005 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,658 人

台北市 4,695 人

基隆市 308 人

桃竹苗

桃園市 722 人

新竹市 39 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 199 人

南投縣 37 人

彰化縣 265 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人