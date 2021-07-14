瘋電影／失控的審判　被美國政府冤死的還有多少？

文／賴賴

瘋言瘋語：

真實故事看得胃很難受，不捨憤怒卻又無可奈何，還好最後有好結果，片中的律師好偉大，竭盡14年的時間為這個無辜陌生人奔走，很偉大的律師，幾乎所有國家的軍隊都有死角，亂世的故事，太可憐了，電影流暢好看。

這部電影劇情飽滿，而卡司整齊，找來久未謀面的茱蒂佛斯特，太適合這個腳色質感了，銳利、冷靜、理性以及堅毅不放棄和同理心，這本該是律師給人該有的形象，像是個對抗天庭的天神，而我們小老百姓只能眼巴巴的等待救援，電影劇本寫得鏗鏘有力，對於證人證詞的說服力太一百分了，好看。



片 名：失控的審判

英文片名：The Mauritanian

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2021-07-14

片 長：02時09分

導 演：凱文麥唐納(Kevin Macdonald)

演 員：茱蒂福斯特(Jodie Foster) 、 塔哈拉辛(Tahar Rahim) 、 雪琳伍德莉(Shailene Woodley) 、 班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch) 、 柴克萊威 (Zachary Levi)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：CatchPlay



劇情大綱

在德國工作的穆罕莫杜薩拉希(塔哈拉辛 飾)因被懷疑與蓋達組織聯繫，遭到拘捕、審問及釋放，2001年某天出門後，就再也沒有回家。經過不斷的移送，在沒有審判和起訴的程序之下，穆罕莫杜被送往美軍關塔那摩灣監獄，飽受各種折磨。

在萬念俱灰之下，辯護律師南西霍蘭德(茱蒂佛斯特 飾) 和她的助手特里鄧肯 (雪琳伍德利 飾) 與他成了盟友，一同追求司法正義，過程中卻面臨重重阻礙。

他們充滿爭議的倡議，以及軍事檢察官斯圖亞特庫奇 (班尼狄克康柏拜區 飾) 中校發現的證據，最終揭露了一個震撼又龐大的陰謀。

▲茱蒂佛斯特是令人尊敬的人道律師。

▲無辜的受害者，被關１４年，美國沒有道歉。

▲這是一個為國受傷，一眼有問題的軍隊律師，絕對正義感。

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