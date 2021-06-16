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瘋電影／新解釋・三國志　聰明的老婆可讓你流芳萬世

文／賴賴

▲▼新解釋・三國志。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這真是最適合小朋友閱讀的歷史內容的方式，趣味流暢又言之有物，雖然腳色塑造誇張逗趣，但是現實誰知道他們的性格是什麼？一切都是史冊，到這個時代大家都知道歷史是勝利者的權利，他說啥是啥，但重點就是事件的記憶不會改變，這個草船借箭和火燒連環船的赤壁之戰，這使得三國非常有意思，電影流暢好看。

把歷史故事通俗化，進而以諧星來詮釋這些歷史英雄，不僅記憶深刻且輕鬆閱讀，而這樣的方式溫故知新，更令人記憶起痛苦的三國史原來可以這麼有趣，日本編劇真的是沒話說，儘管如此電影還是具有教育內涵。

片　　名：新解釋・三國志
英文名稱：The New Interpretation of the Three Kingdom Saga
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-12-11
片　　長：01時54分
導　　演：福田雄一(Yuichi Fukuda)
演　　員：大泉洋(Yo Oizumi) 、 室剛 、 佐藤二朗 、 城田優 、 山田孝之(Takayuki Yamada) 、 賀來賢人 、 矢本悠馬 、 橋本環奈(Kanna Hashimoto) 、 山本美月(Mizuki Yamamoto) 、 岩田剛典(Takanori Iwata) 、 渡邊直美 、 西田敏行 、 小栗旬(Shun Oguri)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

距今1800年前，中國大陸處於「魏」「蜀」「吳」三國群雄割據的時代。在這亂世中，為重返太平盛世，被後人視為英雄的蜀國武將．劉備（大泉洋 飾）崛起，在劉備與各國武將們奔騰的熱血時代，終於發生了「赤壁之戰」，這是一場魏國80萬大軍對上蜀國與吳國的3萬聯軍的兵力懸殊之戰……

▲▼新解釋・三國志。（圖／yahoo）

▲貂蟬在古代是長這樣子的。

▲▼新解釋・三國志。（圖／yahoo）

▲諸葛孔明與傳說中的不同，完全自我推銷想要這份工作。

▲▼新解釋・三國志。（圖／yahoo）

▲原來諸葛亮是因為有個超級高ＩＱ的老婆。

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