瘋電影／新解釋・三國志　聰明的老婆可讓你流芳萬世

文/賴賴

瘋言瘋語:

這真是最適合小朋友閱讀的歷史內容的方式,趣味流暢又言之有物,雖然腳色塑造誇張逗趣,但是現實誰知道他們的性格是什麼?一切都是史冊,到這個時代大家都知道歷史是勝利者的權利,他說啥是啥,但重點就是事件的記憶不會改變,這個草船借箭和火燒連環船的赤壁之戰,這使得三國非常有意思,電影流暢好看。

把歷史故事通俗化,進而以諧星來詮釋這些歷史英雄,不僅記憶深刻且輕鬆閱讀,而這樣的方式溫故知新,更令人記憶起痛苦的三國史原來可以這麼有趣,日本編劇真的是沒話說,儘管如此電影還是具有教育內涵。

片 名:新解釋・三國志

英文名稱:The New Interpretation of the Three Kingdom Saga

類 型:劇情、喜劇

上映日期:2020-12-11

片 長:01時54分

導 演:福田雄一(Yuichi Fukuda)

演 員:大泉洋(Yo Oizumi) 、 室剛 、 佐藤二朗 、 城田優 、 山田孝之(Takayuki Yamada) 、 賀來賢人 、 矢本悠馬 、 橋本環奈(Kanna Hashimoto) 、 山本美月(Mizuki Yamamoto) 、 岩田剛典(Takanori Iwata) 、 渡邊直美 、 西田敏行 、 小栗旬(Shun Oguri)

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:車庫娛樂



劇情大綱

距今1800年前,中國大陸處於「魏」「蜀」「吳」三國群雄割據的時代。在這亂世中,為重返太平盛世,被後人視為英雄的蜀國武將.劉備(大泉洋 飾)崛起,在劉備與各國武將們奔騰的熱血時代,終於發生了「赤壁之戰」,這是一場魏國80萬大軍對上蜀國與吳國的3萬聯軍的兵力懸殊之戰……

▲貂蟬在古代是長這樣子的。

▲諸葛孔明與傳說中的不同,完全自我推銷想要這份工作。

▲原來諸葛亮是因為有個超級高IQ的老婆。

