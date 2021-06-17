瘋電影／海豚總動員　人生必須要有一個知己

文／賴賴

瘋言瘋語：

不能和好萊塢的動畫比擬，但不失一部打發時間故事線條單純的兒童卡通，小小朋友都可以看動的海豚電影，光看著海底世界的絢麗，就感受到罪惡感，曾幾何時海底都是塑膠垃圾，而魚類也多遭滅族慘劇，人類面對海洋所遭受的鉅難真要好好懺悔，並想辦法改善。

海豚是最高智商的海底哺乳類動物，讓海豚來拯救魚城市，就像讓高智商的柯文哲來拯救台北市病毒瘟疫一樣恰當，透過魔法的風險，反而讓自己救回陷入時空機器的爸爸，這是屬於兒童的動畫，不複雜，視覺色彩飽足，整體感是好看的。

我們能夠幫助海洋的，每個人至少可以少用塑膠材質，盡量使用可回收材質或可焚毀材質，才能減少海洋汙染。

片 名：海豚總動員

英文名稱：Magic Arch

類 型：動畫

上映日期：2021-01-29

片 長：01時24分

導 演：瓦西里羅文斯基(Vasiliy Rovenskiy)

國 家：俄羅斯、美國、匈牙利

語 言：英語

發行公司：可樂電影



劇情大綱

故事講述一隻年輕的海豚，某天意外在海裡發現了一道神祕的拱門，只要通過拱門就可以變成自己想成為的魚類。沒想到某天海底最邪惡的海鰻，也發現了這個祕密，並試圖控制拱門來征服海底世界。年輕海豚不得已，只好找尋失聯許久的爸爸，團結起來一起阻止海鰻的野心。這對尚未重修舊好的父子檔，有機會成功阻止海鰻嗎？

▲市長非常疼愛海豚女兒。

▲經過時間之門找到失蹤數年的父親。

▲經過神奇們許願要有錢，結果變成保險箱。

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