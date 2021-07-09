瘋電影／許願神龍　千古不變的定律金錢比人情不值錢

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影是五歲的外甥特別推薦，必須要看因為太好太好看了，果然一隻粉紅色的龍，卻如此生動充滿情趣，且這隻龍的動作設計，實在太有梗又太幽默了，整部電影劇情飽滿，節奏輕快緊湊，故事沒有時間發想，結局寓教於樂有深意，對小朋友大朋友都有相當程度的教育意義，闔家觀賞的好作品。

在NETFLIX觀賞，整體看起來充滿中國風味的好作品，雖然是美國導演與編劇協力，而劇情從阿拉丁神燈到點石成金等各國不同的寓言故事，混在一起卻不覺得有抄襲的窘態，反而是使得故事更加流暢且淺顯易懂，真心推薦暑假必須閱讀的動畫好片。

片 名： 許願神龍

英文片名：Wish Dragon

類 型：劇情

上映日期：2021

片 長：01時42分

導 演：克裡斯·艾伯翰斯 Chris Appelhans

演 員：成龍 Jackie Cha、牛駿峰、Junfeng Niu 薇薇安 Vivienne Tien

國 家：中國/美國/中國香港

語 言：國語



劇情大綱

你知道這世上僅存一條粉紅色的許願神龍嗎？他能夠實現許願者任何逆天改命的願望。這樣的神力引得不少人在暗中尋找神龍的蹤跡，然而普普通通的上海小青年丁思齊誤打誤撞打開了神龍的封印。千年代溝引發連串爆笑經歷，被綁定的一人一龍踏上了一段妙想天開又驚險萬分的旅途…

▲青梅竹馬的玩伴卻各分東西。

▲男主鼓起勇氣來約女主。

▲一起看肥皂劇的神龍表情生動可愛。

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