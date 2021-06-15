瘋電影／戀愛腦內諮商室　每個人心裡都住著一個智者

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，類舞台劇的電影劇本卻完全符合現代獨居OL心境，當一個人和自己相處久了，不知不覺容易讓自己和自己對話，例如：鑰匙去哪了？這個會不會太貴？整部電影其實就是這些自我對話的放大，只不過對話的對象變成一個不同聲音個體，使得電影不僅不沉悶，還很有趣，而每個人心底都住著一個智者，只是我們要不要聽，非常喜歡這部電影，很好看。

人物設定立體生動，年輕女主期待著愛情，卻又過著極度制約的生活，每天給自己做菜這件事情，不僅畫面豐富且更快速傳達女主性格，對於生活認真對於周圍有許多意見，處女座般的性格，女主角表現出色，使得這整部片沒有因為腳色稀少而失色，這真是所有演員夢寐以求的劇本，非常推薦台灣導演編劇來做功課。

片 名：戀愛腦內諮商室

英文名稱：Hold Me Back

類 型：愛情

上映日期：2021-04-09

片 長：02時14分

導 演：大九明子(Akiko Ohku)

演 員：能年玲奈(Non) 、 林遣都(Hayashi Kento) 、 橋本愛(Ai Hashimoto) 、 臼田麻美

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：原創娛樂



劇情大綱

31歲的黑田光子，一個人也能快樂生活的理由是腦內有諮商師A，在對人際關係和行為舉止感到迷惘時，另一個自己A總是給她正確的答案。和A一起一直過著平靜的單身生活的某一天，光子愛上了比自己小的業務員多田，相信和他是兩情相悅的光子，儘管像20多歲時一樣對沒有勇氣的自己感到困惑，但還是向前邁出了一步……

▲其貌不揚的主管，其實是有嫁人的。

▲面對愛情非常笨拙的單純女孩。

▲到義大利見閨蜜，發現閨蜜並不快樂。

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