快訊／新北2居隔陰轉陽「在板橋、新店」！4接觸者PCR出爐

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。針對新北市新增2例，市長侯友宜表示，分別為板橋、新店，創下兩個半月來新低。

侯友宜說，板橋、新店的案例皆為居家隔離中，一名為陪病感染，一人維修車廠感染，一人安排住院，一人送往集中檢疫中心，接觸者為4人，PCR採檢為陰性。此外，目前新北市共列管969人，73人將於今日解除隔離。

新北市今日新增之2例皆為舊個案，日前已送往集中檢疫中心隔離治療中，並無傳播疑慮，但在解除隔離前再次PCR檢測仍呈現陽性。

▲新北14日見零，只有解隔陰轉陽2例。（圖／翻攝侯友宜直播）

此外，截至昨日晚間統計，新北市39座社區篩檢站累計共篩檢18萬5057人，快篩陽性1128人，陽性率0.7％，於7/1、7、10、11均為快篩0陽性，昨日是第5次社區陽性案例歸0，為疫情帶來好消息，將離再次微解封更近一步。

指揮中心表示，個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、台北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。