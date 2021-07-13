一銀襄理冤獄925天！纏訟28年無罪確定　求償504萬退休金勝訴

▲柯芳澤押匯案纏訟28年無罪確定，獲冤獄國賠後，再向一銀求償504萬餘元退休金，北院判一銀照單全賠。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

第一銀行於1979年發生「押匯事件」損失重大，時任中山北路分行襄理柯芳澤，因涉嫌貪汙遭羈押925天，案件經審理28年後無罪確定，柯芳澤先前聲請冤獄補償，依羈押1天5000元計，獲賠462萬5000元，柯再求償退休金，北院判一銀應賠504萬餘元。

柯芳澤任職分行襄理期間，明知台運等公司的押匯單據有諸多瑕疵，仍批示、准予押匯，對香港廖創興銀行開立的同1張信用狀，在1個多月期間，密集核准押匯291次，之中各次申請文件也有多項瑕疵，最終導致一銀損失5億多元，一銀也因此將柯記2大過免職，官司纏訟28年後，柯獲判無罪確定。

柯芳澤在無罪確定後，提告一銀於1979年3月對他處分免職違法，經判決認定雙方雇傭關係存續至2000年10月，依年資、薪資、勞保損失等，求償504萬3681元。

一銀表示，柯芳澤因案停職，部分求償請求並不適用「停職人員」，且提告也超過追訴期，就算要賠，柯的金額計算也不合理、沒有那麼多。

法院認為，一銀轉民營化後，對「權益補償」的規定，並沒有排除「停業人員」，柯獲判無罪後，請求年資補償合理，而本件請求權計算時間，應自雙方雇傭關係訴訟結果，於2017年10月確定時起算，以本件追訴期15年來說，柯芳澤完全可以求償，判一銀應賠504萬3681元。

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