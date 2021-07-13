加州兇殺案「狂增31%」創新高　檢察長：疫情影響、槍支銷量增加

▲美國加州凶殺案狂增31%。（圖／免費圖庫shutterstock）

實習記者廖翊慈／綜合報導

據公布報告，美國加州去年（2020）的謀殺率成長31%之多，其中又以非裔占受害者中的三分之一，這是繼2007年後再度創下新高。當局表示，不排除因疫情影響的心理因素所導致。

根據外媒《福斯新聞》（FOX）報導，美國加州於去年共計有2202起兇殺案，這是自2007年的2258人遭到謀殺以來次多的兇殺案件。非裔占加州人口總數的6.5%，但在去年所有受害者中占比竟高達31%，西語裔人占45%，白人則是占16%。

▲ 美國手槍銷售量創下新高。（圖／免費圖庫shutterstock）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，「目前尚不清楚兇殺案為何激增，但可以確定的是，疫情確實對日常生活產生了巨大的影響。」他也指出，去年手槍銷量增加65.5%，長槍銷量增加45.9%。手槍的銷售量為68萬6435支，更是創歷史新高，而步槍和霰彈槍48萬401支的銷量也僅次於2016年。2020年有近四分之三的兇殺案涉及槍支，高於一年前的69%，而與家庭暴力相關的涉及槍支的求助電話上升至42%。

▲加州凶殺案狂增31%（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

洛杉磯市警局長摩爾（Michel Moore）22日在向洛市警政委員會（Police Commission）報告時指出，本市槍擊案件受害者，2021年上半年度已有651人，相較於去年同期的434人，大幅增加50%，非法持有武器案件也增加83%。摩爾更指出，今年每周平均受害者為27人，單是上週就有25人遭到槍傷。

據邦塔辦公室的報告顯示，超過三分之一的兇殺案是由爭吵所引起，28%與幫派有關，近7%與家庭暴力有關，8.5%與強姦、搶劫或入室盜竊有關。根據全州的報告顯示，儘管兇殺案急劇增加，縱火案甚至增加43%，但搶劫案卻下降約14%，強姦案下降8%，以致整體暴力犯罪增幅仍然不到1%。

▲加州凶殺案狂增31%。（示意圖／電影《色情攝影凶殺案》劇照）



據伯克萊加州大學加州政策實驗室的四位專家表示，在一項針對擁有超過10萬人的研究中發現，加州城市的犯罪率與其他州相比相較為低。邦塔則指出，加州有全國最嚴厲的槍枝法律，大多數人都正確使用他們的武器，但仍有許多例外發生。

▲美國加州頒布居家令。（圖／取自德國之聲臉書）

同時，在疫情間的統計，雖然財產犯罪下降了7.7%，但機動車盜竊案卻上升了近20%。專家們分析，因疫情及其伴隨的居家令等限制， 導致了去年犯罪模式的不穩定變化。青少年和刑事司法中心的報告中提到，「疫情過後社會秩序將恢復正常，而加州的犯罪格局也可能得到重新平衡。」洛杉磯市局長摩爾表示，「期望加州全面經濟重啟後，槍擊與暴力犯罪案件能下降。」