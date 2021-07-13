50歲以下最快7／29輪到疫苗！　專家：8月中涵蓋率有望達2成5

▲疫苗如果持續順利到貨施打，預計全台在8月中可達到2成5疫苗涵蓋率。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

疫苗意願登記平台截至昨日下午收單已有超過280萬人預約，第一輪也將在今天開始發送簡訊，預計有一百萬人會陸續收到，預計7/16可以開始接種。對此，國內專家也提到，如果以一天施打達到20萬劑速度，差不多再進行一個月，加上陸續有施打第二劑的，全台有希望在8月中疫苗涵蓋率達到2成5。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，現在國內總共有7百萬劑疫苗，大概還有340~350多萬人還沒打，那以現在一天施打達到20萬劑，差不多再順利進行一個月，全台在8月中可能就可以達到2成疫苗涵蓋率，尤其中間也會有打兩劑的，應該可以將近2成5。

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另外，黃高彬也提到，現在第一輪是7/13~7/15開始發送簡訊，預計7/16開始施打，一天20萬人，一周平均接種100萬人，以未來三週只有AZ的情況來看，預計第三輪，在7/29~8/4就有機會開放給50歲以下民眾施打。

而針對目標全台疫苗涵蓋率要達到6成，黃高彬也直言，如果是預估的保險6成，第一要點是1500劑BNT最慢9月一定要進來，還要加上國產疫苗儘速取得EUA，看能不能9月前拿到，剛好也可以補BNT還沒到的空檔。

黃高彬表示，目前BNT預估9月進來，主要也希望要趕在打流感疫苗前，把新冠疫苗目標量施打完成，因為台灣流感大約都在1月進來，如果疫苗到貨時程和施打上一切順利，預計最好的結果就是，在年底前新冠疫苗涵蓋率可以達到6成。