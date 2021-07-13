雷暴雲光束從天而降　陸中科院人工「引雷」實驗畫面曝

記者魏有德／綜合報導

陸中科院大氣物理所近日在山東進行人工引雷實驗，10秒左右的光束從天而降震撼畫面曝光後，引起外界關注。實驗畫面顯示，一具搭載金屬導線的火箭射向積雲，不久後，一道閃電直接命中導線，強烈光束順著導線延伸到地面上的避雷針，不斷變化的閃耀光束相當吸睛。

▲陸中科院大氣所在山東進行人工引雷實驗。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，大氣所副研究員蔣如斌介紹，火箭人工引雷技術，是指向起電的雷暴雲發射拖帶金屬導線的專用火箭，從而人為觸發雷電的技術。

由於大自然裡的閃電發生充滿瞬時性和隨機性，直接探測難度極高，人工引雷實驗可使閃電的發生在時間和空間上形成一定的可預知性和可控制性。

▲人工引雷發出的閃爍強烈光束。（圖／翻攝新京報）

蔣如斌表示，人工引雷集合光學、電流、電磁場等多種手段同步觀測，為認識閃電發生和發展的物理本質提供了良好條件，也可利用人工引發雷電的精準時空信息和放電參量，為雷電定位系統提供標定源，同時進行真實大氣條件下雷擊防護測試研究。

科研人員在雷暴天氣進行的人工引雷實驗，依照天氣形勢提前準備小火箭及外場測量設備，雷暴過境期間，在距火箭架100公尺外的屏蔽控制室內安全作業和觀測，信號控制和傳輸採用光纖，確保與所引發閃電之間的隔離緩衝距離。

雷電經由火箭拖曳的導線傳至避雷針後，經由引下線引入大地，避免造成人員及設備上的安全顧慮。