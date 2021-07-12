指考變「分科測驗」改45級分制惹議　招聯會決定「恢復數學乙考科」

▲教團認為，招聯會若執意推此分科測驗改為45級分新制，恐將產生兩個不公問題。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

明年大學分科測驗取消國、英、數乙3科，每科滿分變成45級分，引發不少爭議，招聯會今（12）指出，決定站在分發入學的需求，評估45級分與60及75級分的效益比較後，與教育部研商選用，同時將增加數學乙考科，但何時實施則要由教育部決定。

國教盟認為，既然仍維持考招考招的現制，學測和分科測驗是兩個獨立考試，而且兩個測驗目的和精神不同，學測是基本學力測驗，屬形成式評量，而分科測驗則是加深加廣，讓具有不同能力的學生依其強處，多元適性揚才與選才，屬總結式評量，無論從學理或從實用的觀點，皆不應將分科測驗改為45級分制。教育團體再次呼籲政府，明年七月的分科測驗計分應維持現狀的每科百分制。

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教育團體強調，招聯會若執意推此分科測驗改為45級分新制，恐將產生兩個不公問題，一是分數倒置造成不公，原始總分高的，級分不一定比較高，對考生不公。二則是出現超額問題，如超額比序後，電機系有可能跟前年學測申請一樣，以國文分數決勝負，恐將影響台灣科技競爭力，也將可能因前段大學同級分超額錄取而壓縮到其他大學的生源，造成大學間的緊張，而教育部可能要準備額外的經費，以補助因超額而必須增添設備或師資的校系。

招聯會表示，由於111學年申請入學延至6月放榜，準備分科測驗時間減少，為考量考生承受度，111入學方案中減少分科測驗考科，並且可以採用學測科目至多4科。學測各科原始滿分不是100分，但是都使用15級分，因此轉用於分科測驗時以15級分的倍數細化使用，招聯會日前也以107、108、109三年的分發情況分析，結果二千多個學系，每個年度發生增額錄取的人數平均每年不到20名，且僅有一個系曾有一年增額錄取3人，其餘絕大多數增額的志願僅1人。

會中討論有關於分科測驗以45級分計算的議題，招聯會指出，由於111考招方案是106年招聯會會員學校所形成共識通過方案，日前招聯會常委會決議再度確認，但授權教育部決定是否緩衝一年使用45級分，自112年實施。因此，會中所蒐集的意見也將提給教育部做最後政策決定。