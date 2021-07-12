台積電、鴻海向上海復興買BNT　柯文哲：不需加入噴口水行列

記者袁茵／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，三方12日證實完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨。面對台積電、鴻海與上海復興買BNT疫苗，引來外界質疑「買貴了」，台北市長柯文哲表示，幕後發生什麼事情，他不想知道也不用知道，對老百姓來講，就是讓疫苗早點下來，此刻不需要加入噴口水行列。

台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對13日微解封、鴻海與台積電向上海復興採購BNT疫苗、萬芳醫院有非法移工染疫、信義區「類家戶感染」案、屢次被桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌批評疫調等議題做回應。

針對台積電、鴻海向上海復興買到1000萬劑BNT疫苗，結果被部分人士質疑「買貴了」，柯文哲提及，不論是買不到疫苗，或者是國產疫苗部分，到現在的紛紛擾擾，幕後到底是怎麼回事，「我不知道，我也不想知道，事實上我也不用知道。」

柯文哲表示，對老百姓來講，疫苗早點下來、讓大家早點打到、盡快恢復正常生活，這應是所有人的期望，「這時候不想再加入噴口水行列。」就趕快讓疫苗進來、趕快讓事情解決。

至於BNT疫苗到貨後是否該留給學生接種？柯文哲提及，目前臨床三期實驗來看，只有BNT可以讓12歲至18歲民眾接種，不過現在也不知道疫苗什麼時候進來，所以還是交給中央分配順序。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）