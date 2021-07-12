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莫德納副作用「心肌炎」發生率較血栓高　蒼藍鴿曝好發群族、時間

醫師YouTuber蒼藍鴿指出，莫德納疫苗之副作用心肌炎較好發於年輕男性身上，不過機率極低、透過治療也可痊癒。（翻攝自「蒼藍鴿的醫學天地」YouTube）

圖文／鏡週刊

醫師YouTuber蒼藍鴿日前曾經拍片針對腺病毒疫苗AZ之罕見副作用「血栓」做出說明，並指稱雖然近來台灣出現多例死亡時間與施打疫苗時間相近的案例，不過其實從「背景值」的概念來看，台灣每天本來就會有多名長者因各種原因過世，代表施打疫苗與死亡沒有正相關。而10日蒼藍鴿也再度針對mRNA疫苗也就是BNT及莫德納疫苗，可能會出現的副作用「心肌炎」做出說明，並指稱心肌炎較「好發於年輕男性身上」。

蒼藍鴿在影片一開始先解釋了「心肌炎」這種疾病表示，一般情況下心臟之肌肉細胞可以正常收縮，讓血液供給到全身的重要器官，但若是心肌發炎就會導致心臟收縮減緩，各器官得不到足夠血液後便會發生狀況，像是腦部缺血可能就會感到噁心、想吐等。

目前美國之疫苗分配，12到24歲之年輕人僅獲8.8％的疫苗，不過在心臟發炎的接種者中此年齡段之比率高達52.5％。（翻攝自「蒼藍鴿的醫學天地」YouTube）

蒼藍鴿也指出，一般來說，年輕族群發生心肌炎或心包膜炎之正常發病人數，應該要在10到103例之間，不過根據美國之研究顯示，注射過疫苗之年輕人好發心肌炎之案例竟然增加至277例，也就是說，在考慮「背景值」概念後，mRNA疫苗確實有導致心肌炎好發率增加，在接種疫苗後2到3天內最容易發生，而在施打疫苗後有發生心肌炎的人口中，12到24歲的比例也占52.5％。

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研究顯示，施打第二劑mRNA疫苗產生心肌炎的機率為百萬分之16，較第一劑之百萬分之2.8高。（翻攝自「蒼藍鴿的醫學天地」YouTube）

蒼藍鴿也表示，數據顯示，接種第二劑mRNA疫苗發生心肌炎的機率比第一劑還高，來到百萬分之16，甚至比各國的「施打AZ疫苗產生血栓之機率」百萬分之3到10還要高。而據悉，腺病毒疫苗之副作用「血栓」好發於30歲以下之年輕女性身上，mRNA疫苗疫苗之副作用「心肌炎」則好發於年輕男性身上。

因此，蒼藍鴿也指出，國外確實有學者提出建議年輕女性去打mRNA疫苗、而年輕男性則施打腺病毒疫苗的說法，不過蒼藍鴿也強調，這並非醫界之共識，因此這兩種副作用的發生率都極低，因此年輕人想要自由選擇施打疫苗之品牌，並不會有醫師想要阻止。

至於mRNA疫苗導致心肌炎發生的原因，蒼藍鴿則表示目前尚未有定論，科學家主要認定是跟人類體內之免疫反應有關。不過蒼藍鴿也指出大家不必過度擔心，因為心肌炎跟血栓透過治療都是可以痊癒的。

 


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