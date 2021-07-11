退休金全給妻子！基隆男癡情陪伴卻被當空氣　心寒訴離

▲基隆男退休金全被越南妻子拿走，最後對方還一句不回，他心寒訴離。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

張姓男子與越南籍鄧姓女子結婚十多年，而他幾年前退休後，將退休金全額交給鄧女，但沒想到對方回到越南後，卻再也不肯回台，張男還為此跑到越南想陪伴妻子，沒想到卻遭到嫌棄，甚至被當成空氣，讓他心寒決定訴請離婚。法官審理後，認定2人婚姻已無法維持，判准離婚。

張男主張，他與鄧女2004年結婚，他5年前退休後，妻子便表示想回越南開店做生意，而寵妻的他也將退休金全數交給妻子，但沒想到對方卻一去不回。當時他還曾飛到越南想與妻子共同生活，但卻遭到嫌棄，甚至還被當成空氣，他不得已只好自己回到台灣，而事後也曾打電話給妻子，希望對方能回到台灣陪伴自己，卻也遭到堅定拒絕，讓她心寒決定離婚。

對此，張母也出面證稱，媳婦都自己回去越南，只要需要錢，兒子就會給他，還把兒子的退休金也都拿走，而兒子跟到越南去，媳婦跟家人卻都不理他，甚至還兇他，兒子待不下去後才回到台灣，最後兒子還打電話給媳婦，要她回來台灣生活，但她都不願意。

法院審理後認為，鄧女2014年7月間離台後就再也沒有返台，夫妻倆分居至今已將近7年，婚姻生活早已名存實亡，難以再復合，因此最終判准離婚。全案可上訴。