許藍方發文「反省自身的言詞」　童仲彥留一句話回應！

▲童仲彥、許藍方。（圖／翻攝自Facebook／台灣阿童─童仲彥、許藍方博士 Dr.Gracie）



記者王致凱／綜合報導

「最美性博士」許藍方評論「台灣阿童」童仲彥「一夜11次」事跡，在網路上引發話題。許藍方10日在臉書上貼文說自己「又學了一課」，並且對「影響到的我很抱歉」。對此，童仲彥則用了一句話回應。

童仲彥公開自己「一夜11次」事跡，結果遭許藍方評論是「男人之恥」、「精神有問題」，引起網友熱議。童仲彥隨後也在臉書上回擊，稱許藍方是的說法是「非醫師於公眾非經診察進行診斷之違法及其性學之非專業偏見誤謬」。

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童仲彥認為自己「一夜11次」的經驗被媒體報導，是屬於「人性經驗之自我揭露」。他還認為，許藍方連他有何性癖好都不知，就下了「有毛病」、「精神有問題」等評論，已是違法之精神病理學言語，還將他個人性經驗批成「男人之恥」，「不只涉法，還突顯您性學知識之不足。」不過，童仲彥最也說，「只共勉，多讀書才不會錯誤百出」。

許藍方10日下午在臉書上以「No pain No gain」為題發文，說自己「又學了一課」、「從經驗中、從過程中，除了分享自己所學，更看到自己不足之處」。許藍方在貼文中說，「有誤解的我接受、影響到的很抱歉、其他的我反省中」、「用自己時間反省自身的言詞與行為」。

此文貼出後，童仲彥也在下方流言回應。童仲彥說，「阿童覺得不是No pain No gain，而是 All gain, No pain！加油！共勉之」。

▼童仲彥在許藍方臉書貼文下方留言。（圖／翻攝自Facebook）



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