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桃園確診數統計「偷塞了18人」　立委批市府：什麼也沒說

▲立委魯明哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委魯明哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

桃園市府6日無新增確診案，全市累計649人染疫，然而桃園選區立委魯明哲10日發現，桃園7日僅新增11人確診，總確診數應該是660例，但桃市府公布的數據則678例，多了18人。他表示，請問多了18人從何而來？何時來的？為何集中在一天偷偷塞進統計數字，桃園市政府有必要說清楚、講明白。

「國小數學題目大家來搶答，請問649＋11＝678正確嗎？」魯明哲10日在臉書表示，桃園市7月5日例行疫情記者會，公布全市本土累計649人，7月6日則迎接久違的「＋0」，然而7月7日全市新增11例本土，累計數字卻變成678人。

魯明哲說，桃園市疫情確診人數是在「校正回歸」嗎？就算是，好歹也要說明一下，就這樣本土確診突然多出18人，然後記者會、新聞稿什麼也沒說？是在考驗市民的數學嗎？

他強調，請問多了18人從何而來？何時來的？為何集中在一天偷偷塞進統計數字，桃園市政府有必要說清楚、講明白。

另外，魯明哲也提到，桃園市「精準防疫」，不漏接每個球，這是市長鄭文燦的智慧語錄。同樣看這5日、7日前後兩天，桃園市13區本土案例統計圖表，其中12個區人數居然大風吹（6區減少／6區增加）。以桃園區為例，前一天200人，後一天居然只剩192人（少了8人），蘆竹則暗中增加了17人。

他質疑，像這樣，各區確診人數都沒弄清楚，這還能算是精準防疫嗎？

▼魯明哲10日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／魯明哲）

▼魯明哲10日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／魯明哲）

▲▼魯明哲10日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／魯明哲）

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