「打疫苗後無症狀感染」病毒還會傳人？　醫師解答...長知識了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在變種病毒肆虐全球之際，各國努力拚疫苗覆蓋率，相關話題也掀起熱議。不少網友好奇，無症狀感染者打疫苗後，是否還會傳染給別人；甚至「國人普遍接種疫苗後，無症狀感染者比例會不會更高？」事實上，之前醫師就解釋過這類情況，讓大家長知識了。

總統蔡英文日前指示，7月底前要完成25％的疫苗覆蓋率，根據衛福部最新統計資料顯示，目前已有274.1萬人（11.45％）施打1劑，隨著疫苗陸續到貨，中央也喊出目標，讓全國第9類、第10類對象，能在7月16日開始接種。

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不過，有的網友也提出疑問，包括「疫苗普遍接種後，無症狀感染者比例會不會更高」、「無症狀感染者打疫苗後，會降低帶原感染別人的機率嗎？還是自體免疫後，會繼續傳染病毒給其他人」等。

▲接種疫苗後，僅是自己有防護力了，不代表感染後不會傳給別人。（圖／路透）

其實，小兒科醫師黃瑽寧日前在YouTube頻道「黃瑽寧醫師健康講堂」，就曾拍片談論關於疫苗的選擇，與保護力數據的解讀，他指出，接種疫苗有三大目標，分別是「不要重症、死亡」、「不要感染」、及「除了不要感染，也不會傳染」，不過針對這三點，效力是依次遞減的。

黃瑽寧表示，「如果今天是mRNA疫苗，這三個目標可在短時間內一次達成，像輝瑞、莫德納，如果你打完兩劑，接下來可能1、2個月，你是三件事件都可達成；不過AZ的話，我可以確定，預防重症死亡能達到，而有症狀感染，大概是6、7成左右，但如果是要不傳給別人，那（效力）就更低了。」

▲儘管打過疫苗，還是要戴口罩防護。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

結論就是，就算打完疫苗，還是要戴口罩，黃瑽寧直言，不能說打完就是鐵金剛，「雖然不怕重症，但還是有可能會無症狀感染，然後傳給別人，所以還是要做好防護，儘管打的人傳給別人的機率，比沒打的人低，但數字絕對不是零。」

值得一提的是，針對這個問題，衛福部官網也有做出解答，表示「目前尚無足夠證據顯示，接種COVID-19疫苗後若仍感染，可降低病毒排出或傳染給他人的機率。」