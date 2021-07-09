快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（8日）宣布將進行微解封，新北市長侯友宜今日（9日）宣布，中央公布的指引，經過市府團隊實際討論，很多地方業者和管理單位都很難做到，三期警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

侯友宜今日上午再度針對是否微解封主持專案會議，他認為，新北市是重災區，仍有隱形社區傳播鏈，全台疫苗覆蓋率也不夠，再者，環南市場也未清理完不明感染源，疫情仍須採取更謹慎嚴格態度看待，新北市尊重其他縣市做法，但面對疫情，新北還是要嚴肅面對。

▲中央宣布微解封指引，但新北市仍決定不開放餐廳內用。（圖／記者屠惠剛攝）

侯友宜說，中央公布的指引執行面，經過市府團隊實際討論，很多地方業者和管理單位都很難做到，執行上會有落差也會產生比較性，但是在執行面需要有一致性標準，若執行面做不到就不該開放。

侯友宜接著說明不開放的原因，一、仍有隱形傳播鏈：新北是重災區，雙北仍有隱形社區傳播鏈，環南市場未清理完畢，不明感染源未處理完，疫情上必須更謹慎嚴格看待，尊重其他縣市做法，但面對疫情，新北還是要嚴肅面對。

二、中央指引執行面難做到中央公布的指引，經過實際討論，很多地方業者和管理單位做不到，會有比較性，但是在執行面需要有一至性的標準，執行面做不到就不開放。

三、全台疫苗覆蓋率不夠：目前疫苗施打覆蓋率仍不足，新北目前還是疫區的重災區，要謹慎以對、步步為營，絕不能冒進，所以我們將採取，分階段、分梯次，視狀況調整策略。這段時間受影響業者真的辛苦了，但還是希望能共體時艱，所有人面對疫情，繼續保持低度活動，讓疫情更穩定之後，大家才能回到新型態安全生活。

四、餐廳不開放內用：新北市以維持警戒三級為標準，管制為原則，放寬為例外，以戶外為優先。除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放。

侯友宜強調，「辛苦大家了，新北還是以防疫為優先、請大家共體時艱。我們會分階段、分梯次開放，隨時做滾動式檢討。」

▼7月12日起維持三級警戒，餐廳微解封開放有條件內用，但新北市仍不跟進。（圖／記者林敬旻攝，下同）