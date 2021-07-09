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紓困不漏網　全時受僱勞工符合條件可領1萬元生活補貼

▲台南市勞工局長王基鑫提醒民眾，符合「全時受僱勞工生活補貼」資格的勞工，可以申請1萬元生活補貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王基鑫提醒民眾，符合「全時受僱勞工生活補貼」資格的勞工，可以申請1萬元生活補貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為緩解疫情影響受僱勞工生計之衝擊，勞動部再新增紓困對象，公布「全時受僱勞工生活補貼」，只要5、6月受疫情影響而收入減少的勞工，就保投保薪資2萬4000元至3萬4800元，且5或6月的薪資較4月減少20％，就可以獲得一次性的1萬元補貼，5月受影響者12日上午10時開放申請、6月受影響者23日開放申請。

▲台南市勞工局長王基鑫提醒民眾，符合「全時受僱勞工生活補貼」資格的勞工，可以申請1萬元生活補貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，這次勞工紓困措施，勞動部持續聆聽社會各界意見，適時調整放寬紓困條件及新增紓困對象，近期不僅新增部分工時勞工生活補貼，同時也考量到受疫情影響減少薪資的全職勞工，7月8日對外發布「全時受僱勞工生活補貼」，符合資格者同部分工時勞工可申領1萬元生活補貼。期盼所有紓困不漏網，能盡量全面照顧疫情衝擊者。

▲台南市勞工局長王基鑫提醒民眾，符合「全時受僱勞工生活補貼」資格的勞工，可以申請1萬元生活補貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基進一步表示，補貼條件有三大要件，包括就保投保薪資2萬4000元至3萬4800元、5或6月的薪資較4月減少20％，而且5月薪資減少者，5月31日仍在同一投保單位加保，6月薪資減少者，6月30日仍在同一投保單位加保。

此外，也有排除條款需注意，若有以下情況者，非屬「全時受僱勞工生活補貼」計畫補貼對象：一、2021年4月30日同時在職業工會或漁會加保勞工保險者，因其已有其他紓困方案予以協助。 二、正在留職停薪但依法令規定得以繼續參加就業保險者，因現況非實際在職狀態，不因疫情而有差異。

▲台南市勞工局長王基鑫提醒民眾，符合「全時受僱勞工生活補貼」資格的勞工，可以申請1萬元生活補貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基提醒，「全時受僱勞工生活補貼」請領管道有2項，鼓勵符合者優先利用網路（https://mol-10000.wda.gov.tw）提出申請，只要於系統輸入身分證字號/居留證號及4月與5月或6月之薪資，系統將自動試算減薪比率，達20％以上者再上傳各月薪資證明影本，即可完成申請程序。審查通過者，補貼款將直接匯入勞工本人金融機構帳戶，快速又便利，又可避免群聚。倘有特殊情形，如無法上網、無金融機構帳戶或有其他原因無法順利透過線上申請者，才可採用人工紙本申領，可電洽「0800-885-123」免付費諮詢專線，將另外提供紙本申請管道。

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