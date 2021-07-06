黃偉哲不滿台北疫苗多　蘇貞昌：防疫需要「沒有特權」

▲蘇貞昌視察計程車施打疫苗情形。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

蘇貞昌6日上午前往視察台北市的計程車司機疫苗施打情形。針對台南市長黃偉哲不滿台北市獲配的疫苗是台南市的2倍多，蘇貞昌表示，疫苗的施打，完全是看哪一個地方有需要、哪些人有需要。

蘇貞昌指出，在過去一段時間，雙北有些地方確實有很多（人）需要施打，所以我們在中央配送疫苗時，也都給雙北特別加碼配送。對有些行業、有些人員確實有必要趕快施打，所以才會列出有些類別，這中間都沒有所謂的特權，完完全全是因為防疫的需要。

蘇貞昌說，就像今天來看計程車司機施打疫苗，計程車司機是因為辛苦有需要，不是因為有特權，所以我們希望中央、地方一起合作，早日把防疫做到成功。我們更感謝，在全球爭取疫苗的時候，我們看到美國、日本都再再給我們及時雨，送我們疫苗，非常感謝。

蘇貞昌指出，現在台灣自己買的疫苗陸續進來，在全球搶貨的這個時候真的很不簡單，因此希望全國的民眾，輪到你、趕快打，能夠打就趕快打，這樣我們的覆蓋率現在已經超過10%，希望趕快讓覆蓋率愈來愈大，就能得到集體的保護，希望大家多加油，大家出來打疫苗。

蘇貞昌孩提到，也很謝謝各地方政府，大家都努力在為施打疫苗佈置場所、安排順序等等，都很辛苦。另外，中央也宣布，我們就要開放登記醫院及做預約就有多少疫苗，我們希望用最科學、最有效的速度，就像去年在買口罩一樣，也是用唐鳳政委所設計出來，整套的疫苗登記意願、施打順序，大家也希望都能夠照這樣，我們很快能夠提高覆蓋率，大家都能夠安全。